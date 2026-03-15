Concelho

Novais comemorou um ano da nova etapa administrativa

A freguesia de Novais assinalou o primeiro aniversário da sua restauração administrativa com uma sessão comemorativa que reuniu autarcas, representantes institucionais e população.

A cerimónia recordou o momento em que a comunidade recuperou a autonomia, após a desagregação da antiga União de Freguesias de Ruivães e Novais. Ao longo da sessão foi destacado o significado deste processo para a população e o percurso realizado durante o último ano.

Na intervenção principal, houve referência ao trabalho desenvolvido neste primeiro ano, dedicado sobretudo à organização e estruturação da freguesia. Esse processo permitiu criar bases para o funcionamento dos serviços e reforçar a proximidade com a população. A sessão incluiu também um reconhecimento às pessoas que defenderam a restauração da freguesia de Novais ao longo dos últimos anos.

A iniciativa contou com a presença do vereador da Câmara Municipal, Augusto Lima, em representação do Município. Durante a sessão houve destaque para a importância da colaboração institucional neste período inicial.

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Famalicão: Arcebispo de Braga preside à procissão dos Santos Passos em Landim

Na tarde deste domingo realizou-se, na paróquia de Landim, a procissão dos Santos Passos. Presidida por D. José Cordeiro, Arcebispo de Braga, levou à rua cerca de 150 figurantes em representação da Paixão e Morte de Cristo. O Sermão do Encontro ocorreu em frente à Capela dos Santos Passos, presenciado por centenas de pessoas.

Além das autoridades religiosas, acompanharam a procissão o presidente da Junta de Freguesia, Joel Oliveira e, em representação do Município, a vereadora Vânia Marçal. A Banda de Música das Caldas das Taipas fechava a procissão que percorreu o itinerário habitual, terminando com o Sermão do Calvário, em frente à igreja.

Famílias participam na Caminhada do Pai em Bairro

A freguesia de Bairro acolheu hoje a Caminhada do Pai by CB RUN, um evento que combinou atividade física, convívio familiar e sensibilização ambiental.

Nesta edição, o destaque foi para a compostagem, sublinhando a importância de reutilizar os resíduos orgânicos e de incentivar hábitos mais sustentáveis entre crianças e jovens.

O CROA – Centro de Recolha Animal de Vila Nova de Famalicão marcou presença, promovendo cuidados e proteção aos animais, numa manhã que contou com muitos amigos de quatro patas.

O vereador do desporto, Pedro Oliveira, esteve também presente e salientou a crescente vitalidade do desporto na comunidade de Famalicão, elogiando a adesão das famílias à iniciativa.

Famalicenses vão poder ver na internet onde andam os camiões do lixo

Os famalicenses vão poder acompanhar a recolha de resíduos urbanos através da internet. A novidade foi anunciada pela Câmara Municipal no âmbito da implementação do novo sistema de recolha de lixo no concelho, que arranca já esta segunda-feira.

Através da plataforma digital B-Smart, acessível por aplicação móvel, a população poderá consultar a localização das viaturas de recolha em tempo real. A medida pretende ajudar os cidadãos a gerir melhor o momento de colocação dos sacos de lixo para recolha.

De acordo com o presidente da autarquia, Mário Passos, esta ferramenta faz parte de um conjunto de soluções tecnológicas que visam tornar o serviço mais eficiente e adaptado às necessidades da população.

A funcionalidade, que deverá ser disponibilizada em breve, surge em paralelo com o novo modelo de recolha noturna de resíduos, que entra em vigor no concelho, permitindo também maior organização e comodidade para os famalicenses.

Famalicão: Equipa feminina, a perder 2-0, consegue empate no final da partida

Na tarde deste sábado, a contar para a jornada oito de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão, o FC Famalicão, tal como na primeira volta, dividiu os pontos com a JuveForce. No campo número 2 do Estádio Municipal, as famalicenses estiveram a perder por 2-0 e foi com essa desvantagem que foram para o intervalo. Na segunda parte, os golos de Diana Meriva, aos 73 minutos, e Matilde Silva, aos 90, permitiram ao Famalicão resgatar um ponto deste encontro.

O Famalicão passa a somar seis pontos e ocupa igual posição na classificação que é liderada pelo FC Porto, com 22 pontos.

Na próxima jornada, as atletas de Júnior Santos recebem o Benfica B, segundo classificado com 17 pontos.

Famalicão: João Azevedo, futuro engenheiro civil, é campeão nacional universitário dos 3000 metros

O atleta da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, em representação da Universidade do Minho, sagrou-se, este sábado, campeão nacional universitário nos 3000 metros. O título de João Azevedo foi conquistado no decurso dos Campeonatos Nacionais Universitários que se realizam, até amanhã, domingo, no Jamor.

O jovem atleta frequenta 3.º ano de Engenharia Civil na Universidade do Minho, em Guimarães.

Foto arquivo

GNR investiga onda de vandalismo em Novais

A freguesia de Novais, em Famalicão, registou na passada quinta-feira vários atos de vandalismo. Grafites foram pintados em paragens de autocarro, vários muros e nem o espaço da paróquia escapou.

Segundo a junta de freguesia, a assinatura deixada nos atos coincide com a utilizada recentemente na freguesia de Bairro, levantando a hipótese de se tratar dos mesmos autores e de os atos terem ocorrido na mesma noite ou madrugada.

A situação já foi comunicada à GNR de Riba d’Ave, com a apresentação de queixa-crime para investigação. A junta disponibilizou fotografias dos danos para eventual divulgação.