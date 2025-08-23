Obras: Estrada Nacional 14 condicionada até 5 de setembro

A Estrada Nacional 14 (EN14) vai ter o trânsito condicionado durante a noite até 5 de setembro devido a trabalhos de pavimentação, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).
As intervenções decorrem entre os quilómetros 6 e 8, na zona da Maia, exclusivamente em período noturno, das 22h00 às 07h00, desde 25 de agosto até ao final da obra.
Em comunicado, a IP explica que esta intervenção faz parte de uma empreitada de conservação rodoviária, inserida na estratégia de melhoria contínua das condições de conforto, disponibilidade e segurança da rede viária.