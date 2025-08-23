Sociedade

Obras: Estrada Nacional 14 condicionada até 5 de setembro

A Estrada Nacional 14 (EN14) vai ter o trânsito condicionado durante a noite até 5 de setembro devido a trabalhos de pavimentação, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

As intervenções decorrem entre os quilómetros 6 e 8, na zona da Maia, exclusivamente em período noturno, das 22h00 às 07h00, desde 25 de agosto até ao final da obra.

Em comunicado, a IP explica que esta intervenção faz parte de uma empreitada de conservação rodoviária, inserida na estratégia de melhoria contínua das condições de conforto, disponibilidade e segurança da rede viária.

Portugal vai criar campos de refugiados

Portugal vai ser obrigado a criar campos de refugiados para responder a um eventual fluxo inesperado de migrantes, à semelhança do que já acontece na Grécia ou em Itália. A responsabilidade ficará a cargo da nova Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP.

Em entrevista à TSF, João Ribeiro, diretor nacional-adjunto da unidade, explicou que o país terá de ter “capacidade de montar rapidamente um campo” em caso de pressão nas fronteiras, garantindo condições mínimas de segurança, apoio médico e alimentar.

Atualmente, a capacidade instalada não ultrapassa 90 pessoas, mas o objetivo é chegar a 300 lugares em centros no Porto e em Lisboa, além de ter condições para mais 300 em campos temporários. “É um projeto financiado pelo PRR e terá de estar concluído até agosto de 2026”, afirmou o responsável.

Os novos campos vão seguir modelos já usados pelas Nações Unidas, baseados em contentores móveis com alojamento, instalações sanitárias e apoio médico. João Ribeiro admitiu que Portugal poderá ter de recorrer a esta solução, embora tenha sublinhado que espera não ser necessário.

Portugal: Morreu mais um homem no combate às chamas

O operacional que ficou gravemente ferido durante o combate a um incêndio no concelho do Sabugal morreu esta madrugada no Hospital de São João, no Porto, confirmou fonte hospitalar.

A vítima, um operacional da Afocelca de 45 anos, sofreu queimaduras em grande parte do corpo e apresentava outras complicações clínicas. Foi assistido no local pelas equipas de emergência e transportado de helicóptero para o hospital, onde acabou por não resistir aos ferimentos.

Este é mais um caso trágico que se junta à lista de mortes registadas este verão no combate às chamas, numa altura em que os incêndios rurais continuam a mobilizar centenas de operacionais em todo o país.

Gasolina e gasóleo vão ficar mais caros na próxima semana

A gasolina e o gasóleo devem ficar mais caros a partir da próxima semana.

Segundo a imprensa especializada, os combustíveis vão aumentar meio cêntimo por litro.

Recorde-se que, esta semana o gasóleo contou com uma descida de 1,5 cêntimo por litro, enquanto que a gasolina não registou qualquer variação de preço.

Ensino: Alunos vão ter menos dias de férias no Natal

As férias de Natal nas escolas públicas vão começar um dia mais tarde, a 17 de dezembro, e terminam também mais cedo, a 2 de janeiro de 2026.

A alteração foi publicada esta quinta-feira em Diário da República e aplica-se aos alunos do pré-escolar ao secundário, bem como ao ensino particular e cooperativo de educação especial.

Na prática, os estudantes terão o mesmo número de dias de aulas, já que o regresso será a uma sexta-feira em vez de na segunda-feira seguinte, como estava inicialmente previsto.

Complemento Solidário para Idosos: Apoio dispara e chega a números históricos (+ 60% de beneficiários)

O número de pessoas a receber o Complemento Solidário para Idosos aumentou de forma significativa no último ano.

Segundo dados avançados pelo Público, em julho havia mais de 228 mil beneficiários, um acréscimo de 83 mil face ao mesmo mês de 2024.

A subida está ligada ao fim da regra que contabilizava os rendimentos dos filhos na atribuição desta prestação social, destinada a pensionistas com rendimentos mais baixos.

Cinema ao ar livre na Devesa termina hoje: Último filme é às 22h00

Chega hoje ao fim mais uma edição do Cinema Paraíso, com a exibição da comédia francesa “Siga a Banda!” (2024), de Emmanuel Courcol. A sessão decorre às 22h00 no Parque da Devesa, com entrada livre.

Esta proposta divertida encerra um ciclo de sete noites de cinema gratuito promovido pelo Cineclube de Joane, pela Casa das Artes de Famalicão e pela autarquia, com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Ao longo do verão, o Cinema Paraíso levou grandes filmes a vários espaços do concelho, sempre com o objetivo de aproximar a comunidade da sétima arte.