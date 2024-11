Par do Cazaquistão tornou-se bicampeão do mundo no Famalicão Dança 2024

O par Neidas Lenkaitis e Tamara Belenkaya, a representar o Cazaquistão, sagrou-se bicampeão mundial na 10.ª edição do Famalicão Dança, ao conquistar novamente o topo do pódio no Campeonato do Mundo de Dez Danças no escalão Juventude. O segundo lugar foi atribuído à dupla Adria Hernandez e Emilija Ulcinaite (Espanha), enquanto que em terceiro ficou o par Padurariu Stefan Alexandru e Constandache Malina Elena (Roménia). O evento decorreu este sábado, no Pavilhão Municipal de Famalicão, e reuniu jovens dançarinos de várias partes do mundo.

Organizado pela Academia Gindança, o Famalicão Dança 2024 contou com a participação de 30 pares de vários países, que competiram na disciplina combinada de cinco danças latinas e cinco danças standard.

Esta edição, que incluiu também a 6.ª prova do Circuito Nacional de Danças Latinas e Standard, atraiu milhares de espetadores e consolidou Famalicão como um dos grandes palcos de dança em Portugal.