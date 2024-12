Pista de Atletismo de Famalicão: Obras começam dia 10 de dezembro

A construção da tão aguardada pista de atletismo de Famalicão, localizada na zona de Talvai, terá início formal no próximo dia 10 de dezembro, com a assinatura do auto de consignação, confirmou à Cidade Hoje o Presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

O projeto, adjudicado ao Agrupamento Alexandre Barbosa Borges SA e Nicolau de Macedo SA, prevê um investimento total de 6,25 milhões de euros, mais IVA, e deverá estar concluído num prazo de 645 dias. Até ao final do presente ano, estão previstos os trabalhos iniciais no valor de 239.987 euros.

O equipamento vai incluir uma pista com oito corredores, relvado interior, bancadas – coberta e descoberta –, edifícios de apoio, sistemas de iluminação e drenagem, além de arranjos exteriores e infraestruturas para aquecimento. Esta obra pretende responder à crescente procura pela prática do atletismo no concelho, abrangendo todas as disciplinas da modalidade.

Lançado em fevereiro de 2023, o concurso mais recente reformulou o projeto anterior, que havia ficado deserto, integrando a totalidade das obras para criar um espaço desportivo completo e moderno.