Preços dos CTT vão aumentar 6,2%

A partir de fevereiro do próximo ano, enviar correio vai ficar mais caro: os CTT preparam uma subida média de 6,2% nas tarifas. A medida, anunciada oficialmente esta sexta-feira pelo Governo, surge poucos meses depois de um aumento que esteve perto dos 7% em 2024.

Esta atualização supera a inflação estimada pelo Banco de Portugal, que deverá rondar pouco acima dos 2%.

Entretanto, o CEO dos CTT tem vindo a avisar que o atual funcionamento da empresa não é viável sem apoio adicional do Orçamento do Estado, sublinhando a necessidade de garantir o futuro do serviço postal.