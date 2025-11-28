Sociedade

Preços dos CTT vão aumentar 6,2%

A partir de fevereiro do próximo ano, enviar correio vai ficar mais caro: os CTT preparam uma subida média de 6,2% nas tarifas. A medida, anunciada oficialmente esta sexta-feira pelo Governo, surge poucos meses depois de um aumento que esteve perto dos 7% em 2024.

Esta atualização supera a inflação estimada pelo Banco de Portugal, que deverá rondar pouco acima dos 2%.

Entretanto, o CEO dos CTT tem vindo a avisar que o atual funcionamento da empresa não é viável sem apoio adicional do Orçamento do Estado, sublinhando a necessidade de garantir o futuro do serviço postal.

Famalicão: Detenção gera aparato à porta da PSP

A detenção de um homem, na manhã desta sexta-feira, gerou um forte aparato policial à porta da esquadra da PSP de Famalicão.

Várias pessoas, que contestam a intervenção das autoridades, concentraram-se em protesto à entrada do posto.

Foram pedidos reforços policiais para evitar uma eventual escalada de violência.

No local também se encontram os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

A Cidade Hoje solicitou à PSP esclarecimentos adicionais, que foram remetidos para mais tarde.

 

Preço dos combustíveis desce até 7 cêntimos na próxima semana

A próxima semana vai começar com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, gasolina e gasóleo devem ficar mais baratos.

Ao que tudo indica, o gasóleo tem margem para descer 7 cêntimos por litro, já no caso da gasolina a descida é menos evidente, mas ainda assim de 3,5 cêntimos por litro.

Câmara de Lousada barra acessos a prostitutas: Há mulheres famalicenses a “trabalhar” nos locais

A operação da Câmara de Lousada para travar a prostituição no concelho continua a revelar novos dados sobre a origem das mulheres que ali trabalham.

Sabe-se agora que, segundo informações reveladas pelo Correio da Manhã, entre as profissionais do sexo que frequentam aqueles espaços estão várias famalicenses.

As ações em curso fazem parte de uma estratégia da autarquia de Lousada, que tem colocado blocos de betão nos acessos a zonas usadas para prostituição e mantido contacto direto com as trabalhadoras para recolher informação e encaminhar situações de vulnerabilidade.

Morreu o ator Almeno Gonçalves

Faleceu Almeno Gonçalves, ator português natural de Braga, aos 66 anos, após lutar contra um cancro. Almeno destacou-se no teatro, cinema e televisão, com participações em obras como Vento Norte, Amor, Amor e Rua das Flores, e filmes como Zona J e Debaixo da Cama.

Foi casado com Rita Salema, com quem teve uma filha, Francisca.

A comunidade artística lamenta a sua morte e presta homenagem ao seu legado.

Idade da reforma continua a subir: 66 anos e 11 meses

A idade da reforma vai subir nos próximos anos e, em 2027, chegará aos 66 anos e 11 meses, segundo cálculos do jornal ECO com base nos dados do INE.

Em 2026, a reforma será aos 66 anos e 9 meses. A única descida recente aconteceu em 2023, devido à pandemia, que baixou a esperança média de vida.

Quem pedir a reforma antecipadamente terá um corte de mais de 17% a partir do próximo ano.

Proibido criar galinhas ao ar livre devido à gripe aviária

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território continental devido ao elevado risco de disseminação da gripe aviária.

Segundo a DGAV, a situação é grave na União Europeia e em Portugal, com um aumento de focos confirmados este ano. Por isso, aves de capoeira e em cativeiro devem permanecer nos respetivos alojamentos, evitando contacto com aves selvagens. Também estão proibidas feiras, mercados, exposições e concursos de aves.

Nas zonas de proteção e vigilância, não é permitida a circulação de aves, ovos ou carne fresca proveniente desses estabelecimentos, nem o repovoamento de espécies cinegéticas.

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) alertou os países da UE para reforçar a vigilância e medidas de biossegurança, incluindo o confinamento das aves, monitorização de rotas migratórias e remoção imediata de carcaças de aves selvagens.

Em Portugal, novos focos foram detetados em Torres Vedras, Aveiro e Santarém, elevando o total para 39 focos este ano. Embora a transmissão para humanos seja rara, a infeção pode ser grave.