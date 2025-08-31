Ribeirão instala novos abrigos de passageiros

A Junta de Freguesia de Ribeirão, em articulação com a Câmara Municipal de Famalicão, está a instalar novos abrigos de passageiros em vários pontos da freguesia, acompanhando o aumento da procura pelo transporte público.

Já foi colocado um primeiro abrigo na Avenida Aldeia Nova e, em breve, serão instalados mais três: na Avenida da Indústria, junto à Colina do Ave, na Avenida Rio Ave e na Avenida Portas do Minho, junto à Rua da Agrinha.

Outros locais estão ainda em fase de estudo, com o objetivo de melhorar as condições de mobilidade e incentivar o uso dos transportes públicos.