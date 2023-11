Salário Médio em Portugal é de 1 438€

Os trabalhos de remoção de uma máquina de grande dimensões que caiu a um terreno agrícola, na freguesia de Ruivães, em Famalicão, vão obrigar à desativação de uma linha de média tensão que assegura a rede elétrica para as freguesias de Bairro, Delães, Novais e Ruivães.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a previsão é que o corte de energia dure, pelo menos, duas horas.

Na origem do problema terá estado o aluimento do piso na Rua do Prado que provocou a queda da máquina para um terreno vizinho.