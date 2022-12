Santo Tirso: Um ferido em acidente na A3

“Irmãos e irmãs, eu vos digo, há tanto sofrimento na Ucrânia. Tanto. Gostaria de chamar a atenção para as próximas férias de Natal. É lindo celebrar o Natal, mas vamos diminuir um pouco o nível dos gastos do Natal”, pediu Francisco, no final da sua audiência geral semanal no Vaticano.

“Vamos fazer um Natal mais humilde, com presentes mais humildes. Vamos enviar o que economizarmos para o povo ucraniano que precisa. Estão a sofrer tanto, estão com fome, frio, tantas pessoas estão a morrer porque não há médicos ou enfermeiras”, afirmou o líder religioso, diante dos fiéis reunidos na sala Paulo VI.

E concluiu: “Não nos esqueçamos: o Natal, sim. Na paz com o Senhor, sim. Mas com os ucranianos no coração. Façamos este gesto concreto por eles”.

Francisco tem apelado de forma insistente à paz na Ucrânia desde o início da ofensiva militar russa, em 24 de fevereiro, um assunto que aborda regularmente nos seus discursos.

Na quinta-feira, durante uma cerimónia pública em Roma, emocionou-se e não conseguiu esconder as lágrimas ao evocar mais uma vez a Ucrânia “martirizada” pela guerra.