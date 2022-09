A caminhada solidária por Zhytomyr, cidade irmã da Ucrânia, agendada para este domingo, no Parque da Devesa, foi cancelada em virtude do mau tempo previsto, anunciou a Câmara Municipal de Famalicão.

Esta iniciativa solidária foi reagendada para o dia 24 de setembro, integrando a #BEACTIVE em Família que acontece em Famalicão no próximo dia 24 de setembro ao longo do dia, culminando com a corrida e caminhada #BeActive Night Famalicão, marcada para as 21h00 desse mesmo dia.

As inscrições estão disponíveis em https://beactivenight.pt/site até ao dia 21 de setembro ou até o limite de inscrições ter sido atingido.