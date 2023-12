Tempo: Há previsão de sol até (pelo menos) o Natal

Duas pessoas, avó e neta, que passavam a Avenida do Brasil, foram atropelados por um veículo. O acidente aconteceu depois das 16 horas e as vítimas estão, ainda, a ser assistidas no local pelas duas corporações de bombeiros e pela VMER.

Segundo informações recolhidas no local, as vítimas estariam a passar a via na passadeira quando foram colhidas por um automóvel. Ainda segundo as mesmas fontes, a jovem não terá sofrido ferimentos, enquanto que a sua avó está a ser avaliada.

A Avenida do Brasil, no sentido Rotunda dos Moutados e o centro da cidade, está cortada ao trânsito neste momento.