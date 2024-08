Esta terça-feira vai ficar marcada por alguma instabilidade no tempo. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, hoje será da semana onde se vai registar a temperatura máxima mais baixa.

O tempo nublado poderá dar lugar, momentaneamente, a períodos de chuva fraca.

O estado do tempo volta a melhorar a partir do final do dia, estando o sol de regresso em pleno durante o dia de quarta-feira e as máximas aumentando para valores superiores a 30 graus.