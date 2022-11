A seleção portuguesa venceu, na noite desta quinta-feira, a Nigéria, por 4 – 0, no último desafio particular, de preparação antes do Mundial de 2022.

Um ‘bis’ de Bruno Fernandes, aos nove e 35 minutos, este de grande penalidade, na primeira parte, e golos de Gonçalo Ramos (82) e João Mário (84), já na reta final da partida, permitiram a Portugal construir um triunfo claro sobre os nigerianos, orientados pelo português José Peseiro e que vão falhar o Campeonato do Mundo, que arranca no domingo no Qatar.