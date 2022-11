Trofa é o segundo município do país com menos despesa de pessoal

Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2021, a Trofa é o 2.º município do país com menos despesa com pessoal, entre os 308 municípios portugueses, refletindo «a gestão rigorosa, iniciada pelo executivo municipal» liderado por Sérgio Humberto, «que adotou medidas de poupança e diminuição da dívida herdada», quando entrou em funções em 2013.

O Anuário revela que a fatia das despesas com pessoal nos gastos das Câmaras tem vindo a crescer desde 2016 e atingiu, em termos globais, um aumento de 7,996 (+215,9 milhões de euros) em 2021 em comparação com o ano anterior.

A Câmara Municipal da Trofa presta serviço a um território de 72km2, com cerca de 40 mil habitantes. No passado fim de semana inaugurou o novo edifício dos Paços do Concelho, numa cerimónia presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.