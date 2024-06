Trofa: Meninos Cantores do Município festejam 25 anos com Encontro de Coros

Integrado nas Comemorações dos 25 anos da fundação dos “Meninos Cantores do Município da Trofa”, o grupo organiza o evento “Encontro 25 anos a Cantar”, no fim de semana de 15 e 16 de junho, com atuações e momentos em vários locais do Concelho da Trofa.

O evento vai contar com a participação do Schola Cantorum de Fátima, do Pequenas Vozes da Figueira da Foz, do Vox et Communio de Penacova, do Coro Infantil da Casa da Música do Porto, e com o grupo anfitrião, o coro dos Meninos Cantores do Município da Trofa.

Com o objetivo de percorrer todo o Concelho, a programação do evento vai chegar às igrejas de cada freguesia com miniconcertos, com destaque para os concertos principais na Igreja de Santiago de Bougado, no Auditório Junta de São Martinho de Bougado e Igreja Nova de São Martinho de Bougado.

A entrada é gratuita.

PROGRAMA

15 junho

Vista Cantada pelo Concelho da Trofa

16h00 – Adro da Igreja de Santiago de Bougado

16h30 – Adro da Igreja de Guidões

17h00 – Adro da Igreja de Alvarelhos

17h30 – Adro da Igreja do Muro

18h00 – Adro da Igreja de São Romão do Coronado

18h30 – Adro da Igreja de São Mamede do Coronado

19h00 – Adro da Capela de São Gonçalo

Concertos

15 junho | 21h | Igreja de Santiago de Bougado

Coro Vox et Communio

Coro Schola Cantorum

16 junho | 11h00 | Auditório Junta de São Martinho de Bougado

Coro Meninos Cantores do Município da Trofa

Coro Pequenas Vozes da Figueira da Foz

16 junho | 16h00 | Igreja Nova de São Martinho de Bougado

Coro Meninos Cantores do Município da Trofa

Coro Casa da Música do Porto