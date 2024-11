Voluntários que partiram de Famalicão já regressaram de Valência: “Ajudamos o melhor que conseguimos”

Uma viatura entrou em despiste e embateu num muro, na Rua D.Sancho I, em Vila Nova de Famalicão.

Segundo moradores próximos, o acidente terá ocorrido durante a madrugada e o veículo foi deixado no local do sinistro, sinalizado a poucos metros com um triângulo.

O carro encontra-se a ocupar parte da rua, obrigando os condutores a contorná-lo para conseguir seguir viagem.

De acordo com os mesmos relatos, a situação foi reportada às autoridades que, pelas 10h00, já estiveram no local, no entanto, a viatura continuou na mesma posição, representando um perigo para quem ali circula.