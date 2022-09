A nova ligação da Rua 5 de Outubro com a Avenida de França – uma nova acessibilidade à zona escolar da cidade – abre ao trânsito na manhã desta terça-feira. Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, estará no local às 9h30.

Com a abertura desta via, nasce uma nova postura de trânsito nas imediações, pela inversão do sentido de marcha na Rua Barão da Trovisqueira, permanecendo o sentido único descendente nas Ruas António Silva Rego e Padre António Carvalho Guimarães. Já a Rua 5 de Outubro terá circulação nos dois sentidos.

A nova via vai «permitir uma maior fluidez de trânsito, potenciando a mobilidade, a segurança rodoviária e o consequente aumento da acessibilidade à zona escolar». A intervenção na Rua 5 de Outubro representou um investimento municipal na ordem dos 120 mil euros e representa «uma ação estruturante para a zona escolar da cidade». A sua importância «é incomparavelmente superior ao investimento realizado, porque significa uma nova acessibilidade às escolas, a partir da Avenida de França, que é uma artéria com uma boa capacidade de escoamento de tráfego para o exterior norte e sul da cidade», referiu Mário Passos, na altura do lançamento da obra, em junho último.