Autocarro em chamas no centro da cidade da Trofa

Na tarde desta terça-feira, um autocarro que circulava pelo centro da cidade da Trofa acabou por incendiar-se nas proximidades da Câmara Municipal, na Avenida de Mosteirô.

O alerta foi dado por volta das 17h30 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários da Trofa que extinguiram o incêndio com o auxílio de duas viaturas.

Não há registo de feridos.

Detidos a conduzir sob o efeito do álcool

Durante o passado fim de semana, nas cidade de Famalicão, Guimarães e Barcelos foram detidos quatro cidadãos, com idades compreendidas entre os 26 e 55 anos, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei. Submetidos ao teste, acusaram uma TAS entre 1,16 e 1,77 g/l no sangue.

Foram notificados para comparecerem junto dos respetivos Tribunais.

Jesuítas de Sto Tirso, Tíbias de Braga e Tortas de Guimarães na lista dos “Piores Doces de Portugal”

O famoso guia gastronómico internacional TasteAtlas divulgou recentemente a lista dos piores doces portugueses, e três especialidades do Norte estão entre os menos apreciados. Segundo o ranking, o jesuíta de Santo Tirso, a tíbia de Braga e as tortas de Guimarães figuram entre os doces tradicionais que menos conquistaram o paladar dos utilizadores da plataforma.

O jesuíta, de Santo Tirso, é um dos ícones da doçaria conventual portuguesa, feito com camadas de massa folhada e um glacê de açúcar no topo. Já a tíbia de Braga é um pastel em forma de meia-lua, recheado com creme de pasteleiro, que há décadas faz parte das vitrines das pastelarias bracarenses. Por fim, as tortas de Guimarães, com recheio de chila e amêndoa envolto em massa fina, são outro símbolo da doçaria minhota, com origem conventual e longa tradição.

Apesar de estarem entre os “piores” segundo as avaliações recolhidas pelo TasteAtlas, estes doces continuam a ser muito procurados e a fazer parte da identidade gastronómica das suas regiões. Afinal, nem todos os paladares são iguais, e no Norte há quem garanta que estes três clássicos continuam a ser… de comer e chorar por mais.

Famalicão: Um ferido em colisão entre carros na Ponte da Minhoteira

Uma pessoa ficou ferida, na tarde deste domingo, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na Ponte da Minhoteira, na freguesia de Arnoso Sta Eulália, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 12h50, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima foi encaminhada para o hospital de Famalicão com ferimentos considerados ligeiros.

A GNR foi acionada para o local.

Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em cozinha de apartamento

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram, na tarde deste domingo, acionados para uma situação de incêndio, numa cozinha de um edifício localizado na Rua Ana Plácido, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta foi dado às 12h15 e, chegados ao local, os soldados da paz verificaram que a situação já estava ultrapassada, tendo apenas que proceder aos trabalhos de ventilação do espaço.

Não há registo de feridos.

Famalicão: Aparatosa colisão entre veículos na N204/5 em Landim

A tarde deste sábado fica marcada por uma aparatosa colisão entre viaturas, na freguesia de Landim, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 14h00, na estrada nacional 204/5, sendo que para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

Há registo de, pelo menos, um ferido ligeiro.

Famalicão: Mulher atropelada em Outiz

Uma mulher, na faixa etária dos 40 aos 50 anos, foi atropelada na tarde desta sexta-feira, na Avenida Jorge Reis, nas curvas de Outiz.

O acidente aconteceu por volta das 16h10, hora em que foi dado o alerta para os BV Famalicenses, que enviaram para o local uma ambulância. Esteve também presente a GNR.

Desconhece-se, até ao momento, a gravidade dos ferimentos da vítima.