Bombeiros em Mouquim: Lama invade rua e fábrica

Famalicão é o município do país com mais eco-escolas

Famalicão é o município de Portugal que mais tem investido na educação ambiental para a sustentabilidade. Esta sexta-feira, 13 de outubro, as instituições educativas do concelho receberam o reconhecimento no “Dia Bandeiras Verdes | Galardão Eco-Escolas”, uma cerimónia que distingue as escolas comprometidas com a promoção de práticas ecológicas.

A cerimónia, organizada pela Associação Bandeira Azul da Europa, teve lugar na cidade de Braga.

No ano letivo 2022/2023, um total de 72 instituições de ensino de Famalicão foram agraciadas com a Bandeira Verde, um aumento de 15 instituições em comparação com o ano anterior. Esse crescimento reflete o comprometimento crescente das escolas da região com a educação ambiental, a sustentabilidade e a consciencialização ecológica.

O reconhecimento de 72 escolas no município de Famalicão é um testemunho claro do esforço conjunto das instituições educativas, dos alunos e das autoridades locais na promoção de um futuro mais sustentável. Este é um passo significativo na direção de um mundo mais verde e consciente, sendo que Famalicão demonstra ser um exemplo inspirador para os outros municípios.