BYD em festa com gama Híbrida Plug-in em destaque

Tecnologia, animação e ofertas exclusivas. Os concessionários BYD M & Costas de Guimarães e Braga recebem o ‘Plug-in Days’, nos dias 6 e 7 de março, sexta-feira e sábado. O evento é uma oportunidade única para conhecer ao pormenor e experimentar a mais recente gama de ‘super híbridos’ da BYD.

A marca líder mundial em mobilidade elétrica continua a ampliar a sua gama de modelos Híbridos Plug-in, com o recém-chegado BYD ATTO 2 DM-i. O novo SUV citadino conta com tecnologia de última geração e apresenta uma autonomia combinada de até 1.000 e autonomia 100% elétrica de 90 km.

Este evento foi concebido para aproximar os automobilistas da mobilidade sustentável, permitindo que clientes e entusiastas testem a condução híbrida plug-in no quotidiano e apreciem o desempenho, conforto e tecnologia de ponta que caracterizam os modelos BYD.

Para além do novo BYD ATTO 2 DM-i, lembre-se que a BYD conta ainda com mais três modelos híbridos plug-in: SEAL U DM-i, SEAL 6 DM-i e SEAL 6 DM-i Touring.

A BYD (Build Your Dreams) é um dos principais fabricantes mundiais de veículos movidos a novas energias — elétricos e híbridos plug-in — com uma presença crescente no mercado europeu e Portugal não é exceção.

Localizações:

Guimarães (Creixomil) – Rua de São Miguel 206, 4835-106

Braga – Avenida da Liberdade 223, 4715-037

Deixe um comentário

Especialistas alertam para o impacto do cuidado das unhas na autoestima

Durante muito tempo, o cuidado das unhas foi encarado apenas como uma questão estética ou associado a momentos pontuais. Hoje, especialistas em saúde emocional e bem-estar defendem que este gesto simples pode ter um impacto direto na autoestima, na confiança pessoal e na forma como cada pessoa se relaciona consigo própria e com os outros.

Num contexto em que o stress, a ansiedade e o cansaço mental fazem parte do quotidiano de muitas pessoas, pequenas rotinas de autocuidado ganharam um novo significado. Cuidar de si deixou de ser um luxo e passou a ser encarado como uma necessidade emocional, onde gestos simples como tratar das unhas — seja através de verniz gel, unhas de gel ou cuidados regulares — assumem um papel relevante no equilíbrio emocional e na perceção de bem-estar.

O autocuidado como pilar do bem-estar emocional

Psicólogos e profissionais da área do bem-estar sublinham que ações simples e consistentes ajudam a reforçar a sensação de controlo, estabilidade e valorização pessoal. Criar rotinas de autocuidado contribui para reduzir o stress acumulado e promove uma relação mais positiva com o próprio corpo.

O cuidado das unhas insere-se neste contexto como um ritual acessível, que pode ser integrado no dia a dia sem grandes exigências de tempo. Para muitos, representa um momento de pausa consciente, longe das pressões externas, com impacto direto no humor e na autoestima.

Unhas cuidadas e a perceção de autoestima

As mãos estão constantemente visíveis e fazem parte da comunicação diária, tanto em contextos pessoais como profissionais. Unhas bem cuidadas tendem a transmitir uma imagem de organização, atenção ao detalhe e confiança, fatores que influenciam a forma como uma pessoa se sente e é percecionada pelos outros.

Especialistas referem que sentir-se bem com pequenos detalhes pode ter um efeito acumulativo positivo na autoestima. O cuidado das unhas não deve ser visto como vaidade excessiva, mas como uma forma legítima de autocuidado e expressão pessoal.

A mudança de hábitos e o cuidado das unhas em casa

Nos últimos anos, tem-se verificado um crescimento significativo do cuidado das unhas em casa. Esta tendência reflete mudanças nos hábitos de consumo, maior acesso à informação e uma valorização crescente do bem-estar no ambiente doméstico.

Soluções como verniz gel e unhas de gel passaram a integrar as rotinas de muitas pessoas que procuram manter um cuidado regular, sem depender exclusivamente de serviços externos. Esta mudança exige, no entanto, maior atenção à escolha dos produtos e à forma como são utilizados.

Qualidade e segurança como fatores essenciais

Especialistas alertam que a qualidade dos produtos utilizados no cuidado das unhas é determinante para a saúde e durabilidade dos resultados. Produtos inadequados ou de baixa qualidade podem fragilizar as unhas, provocar reações indesejadas e comprometer o efeito positivo do autocuidado.

Por isso, tem aumentado a procura por cosméticos desenvolvidos com critérios profissionais, mas adaptados ao uso doméstico. Plataformas especializadas como a Presença de Luxo acompanham esta evolução, disponibilizando soluções para unhas e estética que aliam segurança, durabilidade e qualidade, respondendo às novas exigências dos consumidores.

Autocuidado diário e saúde emocional

A ligação entre autocuidado e saúde emocional é hoje amplamente reconhecida. Reservar tempo para cuidar de si, mesmo através de pequenos gestos como tratar das unhas, pode contribuir para melhorar o humor, reduzir a tensão emocional e reforçar a autoestima.

Especialistas destacam que o mais importante não é a complexidade da rotina, mas a regularidade e a intenção. Integrar o autocuidado no quotidiano pode ser um passo simples, mas significativo, para uma relação mais equilibrada com o próprio corpo e com o bem-estar emocional.

O detalhe da casa que muitos só valorizam quando a conta da luz começa a subir

Durante anos, muitas famílias portuguesas habituam-se a pequenos desconfortos em casa sem lhes dar grande importância. Uma sala que nunca aquece totalmente no inverno. Um quarto demasiado quente no verão. Correntes de ar inexplicáveis ou ruído constante vindo do exterior.

À primeira vista, parecem pormenores normais da vida quotidiana. Mas quando a fatura da eletricidade ou do gás começa a aumentar de forma consistente, surge inevitavelmente a dúvida: porque é que a casa consome tanta energia e continua pouco confortável?

Contas de energia mais altas nem sempre significam maus hábitos

É comum associar o aumento das despesas energéticas a:

  • utilização excessiva de aquecedores,
  • equipamentos antigos,
  • ou falta de hábitos de poupança.

No entanto, técnicos de eficiência energética alertam para um fator frequentemente ignorado: uma casa pode estar a gastar mais energia simplesmente porque não a consegue reter.

E o problema, muitas vezes, não está nos equipamentos.

Janelas: o ponto crítico do isolamento térmico em Portugal

Em muitas habitações portuguesas — incluindo prédios relativamente recentes — as janelas e a caixilharia continuam a ser o principal ponto de perda de energia.

Quando são antigas, mal vedadas ou de materiais pouco eficientes, permitem:

  • fuga de calor no inverno,
  • entrada excessiva de calor no verão,
  • formação de condensação e humidade,
  • maior necessidade de aquecimento e arrefecimento artificial.

Tudo isto acontece de forma invisível, mas contínua.

O impacto real no conforto e na carteira das famílias

Com o tempo, estas perdas refletem-se no dia a dia:

  • divisões difíceis de climatizar,
  • maior dependência de aquecedores e ar condicionado,
  • aumento do consumo energético anual,
  • menor conforto acústico,
  • sensação permanente de casa “fria” ou “mal isolada”.

Não se trata apenas de conforto. Trata-se de qualidade de vida e controlo de despesas.

Porque é que este problema passa despercebido durante tanto tempo?

Existem duas razões principais:

1. Não é um problema visível

Ao contrário de uma infiltração ou de uma avaria elétrica, a perda de energia pelas janelas não se vê — sente-se apenas aos poucos.

2. Durante décadas foi subvalorizado

Em Portugal, o isolamento térmico só começou a ganhar verdadeira relevância com o aumento generalizado dos custos energéticos e a maior consciencialização ambiental.

Substituir janelas: uma decisão com impacto imediato

A substituição por janelas em PVC de elevada eficiência, com vidros adequados e instalação profissional, é hoje considerada uma das formas mais eficazes de melhorar o desempenho energético de uma habitação.

Entre os principais benefícios destacam-se:

  • melhor isolamento térmico e acústico,
  • redução significativa do consumo energético,
  • maior estabilidade da temperatura interior,
  • diminuição da humidade e condensação,
  • valorização do imóvel a médio prazo.

Não é uma tendência passageira — é uma solução técnica comprovada.

A importância de escolher soluções adequadas a cada casa

Nem todas as janelas oferecem o mesmo desempenho. O tipo de perfil, o vidro utilizado, a exposição solar da casa e até a localização geográfica fazem diferença.

Por isso, é fundamental recorrer a especialistas que analisem cada situação de forma personalizada. Profissionais como a Caixilho PVC disponibilizam informação detalhada sobre: diferentes tipos de janelas em PVC,

  • soluções adaptadas ao clima português,
  • vantagens reais em termos de eficiência energética,
  • e opções pensadas para apartamentos e moradias.

Para muitas famílias, este acaba por ser o passo decisivo para reduzir custos e melhorar o conforto de forma duradoura.

Um detalhe que explica muitas contas elevadas

Muitas casas já investiram em eletrodomésticos eficientes e hábitos de poupança. Mas se o calor continua a escapar todos os dias pelas janelas, o esforço nunca é suficiente.

Às vezes, a diferença entre uma casa confortável e uma casa dispendiosa está num detalhe estrutural, as janelas — aquele que só ganha importância quando a conta da luz começa a subir.

Agência famalicense Drible lidera estratégia digital de Paulo Malo

A agência famalicense Drible foi responsável pelo plano estratégico e pela estratégia de comunicação digital de Paulo Malo, médico dentista de renome internacional e criador da técnica All-on-4®, para uma marca com 12 clínicas distribuídas por todo o país.

Reconhecido mundialmente pela criação da técnica All-on-4®, que revolucionou a reabilitação oral e mudou a vida de milhares de pacientes em todo o mundo, Paulo Malo confiou à Drible o desenvolvimento e a execução de uma estratégia digital integrada, com o objetivo de reforçar a presença, a autoridade e a performance da marca no mercado nacional.

O projeto arrancou com a definição de um plano estratégico, que serviu de base à execução da comunicação digital da marca. A intervenção da agência incluiu a gestão estratégica das redes sociais, definição da linguagem digital, planeamento e ativação de campanhas de anúncios, criação de uma landing page dedicada à captação de leads qualificadas e a produção de conteúdos fotográficos e vídeo. As sessões decorreram em Lisboa e no Porto, com foco na prova social e na autoridade médica.

A estratégia de comunicação reforçou a técnica All-on-4® como um dos grandes diferenciais da marca, sublinhando a sua base científica, a inovação clínica e os resultados duradouros que a tornaram uma referência internacional.

“Este foi um projeto exigente pela sua dimensão nacional e pela responsabilidade associada a uma marca com reconhecimento mundial. O nosso foco esteve em criar uma estratégia coerente, orientada para resultados, sem perder a dimensão humana que caracteriza o trabalho do Dr. Paulo Malo”, refere a equipa da Drible.

Com este trabalho, a Drible reforça o seu posicionamento como agência estratégica, capaz de liderar projetos de grande escala a partir de Vila Nova de Famalicão.

A eficiência operacional nas empresas portuguesas e o papel crescente da telemática

A competitividade empresarial em Portugal tem vindo a depender cada vez mais da capacidade das empresas reduzirem custos, manterem mobilidade e operarem com previsibilidade. Sectores como transporte, distribuição, logística ou serviços técnicos sentiram esta pressão de forma directa nos últimos anos. A instabilidade económica, as flutuações no preço dos combustíveis e as novas exigências ambientais obrigaram gestores e proprietários a procurar soluções mais integradas e tecnológicas para manter a operação eficiente.

Muitas empresas passaram a adoptar plataformas de apoio à gestão, desde ferramentas de controlo financeiro até sistemas de administração de frota. Soluções como as disponibilizadas pela Radius têm sido relevantes neste processo por reunirem vários serviços num único ponto de contacto, desde cartões de combustível a telemática, aluguer de veículos ou infraestruturas de carregamento eléctrico, permitindo maior agilidade operacional.

Para novas empresas e empresários que procuram orientação, recursos como o portal ePortugal Empresas tornaram-se igualmente importantes no apoio a processos administrativos, integração digital e simplificação das operações, algo fundamental para negócios com frotas dispersas pelo território.

A telemática na prática: informação que melhora resultados

A telemática tornou-se uma parte essencial da gestão moderna. A tecnologia permite acompanhar, em tempo real, a localização dos veículos, o estilo de condução, o consumo de combustível e as necessidades de manutenção. Para frotas profissionais, isto traduz-se em decisões mais fundamentadas e numa operação mais segura.

No mercado português, onde grande parte da distribuição depende de estradas nacionais e percursos longos, o uso de telemática tem contribuído para reduzir custos associados a ineficiências de rota, tempos de paragem e desgaste excessivo dos veículos. Para os motoristas e equipas no terreno, significa mais apoio e processos mais claros, aumentando também a segurança nas deslocações.

Redução de custos e impacto ambiental

As exigências ambientais têm tido impacto directo no sector dos transportes. A União Europeia estipulou metas claras de transição energética e de redução de emissões, pressionando empresas portuguesas a repensarem as suas estratégias de mobilidade.

Segundo a Agência Europeia do Ambiente, os transportes continuam a representar cerca de um quarto das emissões totais de CO₂ na União Europeia. Esta realidade levou muitas empresas nacionais a adoptar práticas mais sustentáveis, como optimização de rotas, formação em condução eficiente e maior controlo sobre o consumo energético.

Simultaneamente, iniciativas de investimento estrangeiro em Portugal, como as relatadas em Invest in Portugal, mostram que sectores ligados à tecnologia, logística e mobilidade estão entre os que mais crescem no país, reforçando a importância de soluções modernas para garantir competitividade internacional.

Preparar o futuro da mobilidade empresarial em Portugal

A transformação digital na logística portuguesa não é tendência passageira. Empresas que actuam em transporte, distribuição, serviços técnicos e entregas urbanas têm percebido que a adopção de tecnologia é decisiva para assegurar margens de lucro sustentáveis.

A integração de plataformas de apoio, sistemas de telemática e soluções de mobilidade adequadas permite às empresas portuguesas enfrentar desafios actuais e preparar-se para os próximos anos.

Num cenário em que tempo, combustível e eficiência contam, operar com informação precisa deixou de ser apenas uma vantagem. Tornou-se uma necessidade de gestão e um elemento-chave para a competitividade no mercado português.

Drible assina design do novo equipamento 100% famalicense do FC Famalicão

A Drible, agência criativa de Vila Nova de Famalicão, foi responsável pelo design do novo terceiro equipamento do FC Famalicão para a época 2025/26, um projeto que reúne, pela primeira vez, nove empresas do concelho num tributo à força da indústria têxtil e ao orgulho famalicense.

Com base no conceito definido pelo clube e fiel aos valores da marca Famalicão, a Drible desenvolveu um design que une tradição, identidade e modernidade. O resultado é uma camisola que representa o território e a sua comunidade, reforçando o papel do concelho como motor criativo e produtivo da região Norte.

O mote “Tecemos história, vestimos orgulho” guiou toda a criação, num projeto que contou com a colaboração de Fradelsport, CM Socks, Passamar, Aljocon, Organigráfica, Fiofibra, Profit e Teresa Dias Confeções.

“Este projeto mostra o melhor de Famalicão quando trabalha em conjunto. Criatividade, indústria e desporto uniram-se para criar algo verdadeiramente nosso”, refere a equipa da Drible.

Mais do que um equipamento desportivo, a camisola simboliza a união entre o talento criativo e a capacidade industrial famalicense.
Concebida pela Drible e produzida integralmente em Famalicão, leva para o jogo o orgulho de uma cidade que veste o que produz.

Continental Pneus Portugal escolhe a SUBA como nova agência de comunicação

A Continental Pneus Portugal, marca de referência global no setor automóvel, sediada em Lousado, Vila Nova de Famalicão, confiou à SUBA – The Growth Agency a sua estratégia de comunicação e marketing para o mercado português. A escolha da agência resultou de um tender criativo nacional, no qual a SUBA se destacou pela sua abordagem estratégica e criatividade em vídeo.

A SUBA é, desde maio, responsável pela comunicação da marca em território nacional, assumindo a gestão de conteúdos, redes sociais, campanhas online, vídeo e ações de notoriedade, com foco em aproximar a Continental dos consumidores portugueses.

“Trabalhar com uma marca como a Continental é uma oportunidade que nos honra profundamente. Encaramos este desafio com a energia, ambição e foco nos resultados que colocamos em tudo o que fazemos. O nosso objetivo é claro: reforçar a ligação entre a marca e os portugueses com criatividade, consistência e impacto”, afirma João Pereira, CEO da SUBA.

Também Mariana Oliveira, Communication Manager da Continental, revela estarem “muito entusiasmados com o início da colaboração com a SUBA – The Growth Agency, que permitirá certamente contar histórias de forma mais criativa e envolvente, inspirando clientes, parceiros e colaboradores”.

Com mais de 250 marcas no seu portfólio, a SUBA consolida-se como uma agência de comunicação completa e orientada para resultados, combinando estratégia, design, conteúdo e performance numa abordagem integrada ao crescimento de marcas.