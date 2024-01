Carnaval de Famalicão já começa a ser preparado

Aquele que é, muito provavelmente, o carnaval mais espontâneo de Portugal já começa a ser preparado.

A Câmara Municipal de Famalicão já está a avançar com a divulgação da campanha do Carnaval que, este ano, tem como slogan “está na cara que é muito divertido”.

O Carnaval de Famalicão divide-se habitualmente em vários momentos, com desfiles dedicados aos mais novos, através das escolas, aos seniores, no Pavilhão Municipal, e à festa da grande noite que traz até à cidade milhares de pessoas oriundas de várias zonas do país.

Espera-se que, nas próximas semanas, a programação dedicada ao Carnaval, de 9 a 13 de fevereiro, seja apresentada pela autarquia.