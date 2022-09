Caso da camisola no Famalicão x Benfica: Diretores de segurança chamados à Liga para reunião

O Presidente da Liga Portuguesa de Futebol recorreu às redes sociais para comentar o episódio onde uma criança terá sido obrigada, pela equipa de segurança de serviço no Estádio Municipal, a tirar a camisola do Benfica, no decorrer do jogo deste sábado diante do Famalicão, por estar numa área afeta aos adeptos do clube da casa.

Pedro Proença repudiou a situação e acrescenta que “não é este o futebol que queremos”.

A vários órgãos de comunicação social, o pai da criança garantiu que irá expor o caso ao Ministério Público.