Sociedade

Celeste: Lojas e fábricas vendidas para pagar dívidas

Os credores da Celeste Actual aprovaram, por unanimidade, a liquidação do património e o encerramento da atividade da empresa do setor da panificação e pastelaria, com fábricas em Guimarães e Vizela.

A decisão saiu da assembleia de credores realizada esta tarde no Tribunal de Comércio de Guimarães, informou o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB).

O fim da atividade surge como uma formalidade, já que a empresa estava encerrada desde 11 de março, data em que o Grupo Celeste apresentou o pedido de insolvência.

O plano aprovado prevê a venda das duas fábricas e de outros imóveis, com o objetivo de pagar dívidas, entre as quais salários e subsídios em atraso, contribuições à Segurança Social e valores em falta à Autoridade Tributária.

O sindicato defende a venda das unidades como estruturas produtivas autónomas, para permitir uma eventual recontratação dos trabalhadores.

A insolvência do grupo deixou mais de 300 pessoas no desemprego e revelou um passivo de cerca de 15 milhões de euros junto de mais de uma centena de credores.

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Governo quer multas mais pesadas para excesso de velocidade e álcool

O Governo está a ultimar um pacote de medidas que prevê o agravamento das coimas aplicadas a infrações como excesso de velocidade, condução perigosa e condução com taxa de álcool no sangue acima do permitido por lei.

A iniciativa surge após as operações levadas a cabo pela PSP e pela GNR durante o período da Páscoa, altura em que se verificaram mais de dois mil acidentes nas estradas nacionais, dos quais resultaram 20 vítimas mortais.

De acordo com o semanário Expresso, o ministro da Administração Interna admite ainda pôr fim à divulgação prévia das “Operações Stop”, atualmente tornadas públicas através de comunicados e das redes sociais das autoridades.

Paralelamente, o Governo estará a ponderar uma revisão mais abrangente do Código da Estrada, com o objetivo de reforçar o combate à sinistralidade rodoviária.

As medidas deverão ser conhecidas na próxima quarta-feira, data que coincide com a tomada de posse do novo presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

Preço dos combustíveis desce até 6 cêntimos na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. Após vários aumentos consecutivos, segundo a imprensa especializada, a gasolina tem margem para descer 3,5 cêntimos por litro e no caso do gasóleo, o preço deve ficar mais barato 6 cêntimos.

A partir desta sexta: Bebidas em garrafa e lata aumentam 10 cêntimos para incentivar a reciclagem

Portugal estreia esta sexta-feira o sistema “Volta”, que permite devolver embalagens de bebidas e recuperar 10 cêntimos por unidade. A medida integra o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) e é vista pelo Governo como um passo importante na área ambiental.

As máquinas, espalhadas pelo país, aceitam garrafas de plástico e latas até três litros, desde que tenham o símbolo próprio, estejam vazias e intactas. Em troca, o consumidor recebe um vale convertível em dinheiro ou descontos.

Numa fase inicial, nem todas as embalagens serão elegíveis, já que algumas ainda não incluem o novo símbolo. O objetivo é aumentar a reciclagem e reduzir resíduos, podendo atingir taxas de recolha na ordem dos 90% nos próximos anos.

Aumento ‘brutal’ da temperatura: 30 graus para esta quinta-feira

Depois de uma quarta-feira marcada pelo tempo fresco e chuvoso, espera-se uma autêntica quinta-feira de verão.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas máximas vão subir de forma drástica para o patamar dos 30 graus.

A tendência é para uma nova descida na sexta e sábado, com as máximas a regressarem à casa dos 15 a 17 graus.

Pode seguir a previsão ao detalhe aqui

Famalicão: Mais carros vandalizados durante a última noite

Há registo de mais carros vandalizados, ao longo da última noite, em Famalicão.

Um dos casos reporta-se à Travessa da Avenida de França, onde, pelo menos um carro, foi vandalizado. Um dos vidros foi partido e a porta danificada com recurso a um objetivo metálico que acabou por ser lançado a um jardim nas proximidades.

Apesar de existirem alguns objetos no interior da viatura, nenhum deles foi levado, o que reforça a intenção do ato de vandalismo sem furto.

Há relatos de que, neste mesmo local, no passado mês de março, um jovem destruiu várias viaturas enquanto circulava na rua.

 

 

Medicamentos vão ficar mais caros

Em breve, as famílias portuguesas deverão ter de enfrentar mais uma despesa, desta vez no que toca aos medicamentos. A associação que representa a indústria farmacêutica assume que o contexto internacional marcado pela guerra deverá obrigar ao ajuste de preços.

O custo da energia e das matérias-primas está mais caro, o mesmo acontece com o transporte face à subida do preço dos combustíveis e com isto, a produção de medicamentos fica mais cara.

Os medicamentos feitos a partir de matérias-primas importadas são os mais suscetíveis de sofrer estas consequências.