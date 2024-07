Centro Social de Bairro aumenta capacidade

O Tribunal Arbitral estabeleceu a obrigatoriedade de serviços mínimos de 20% durante a greve na CP – Comboios de Portugal, que está marcada para ocorrer das 00:00 às 24:00 nos dias 22 e 24 de julho.

Conforme a informação disponível no site da CP, estes serviços mínimos aplicam-se aos comboios urbanos e regionais, excluindo outros tipos de serviços. A empresa avisa os passageiros sobre possíveis interrupções na circulação durante este período.

Os serviços mínimos abrangem os comboios das linhas Regional e Interregional (Minho, Douro, Leste, Oeste, Beira Baixa e Norte – nesta última, especificamente de e para Coimbra/Entroncamento) e também os urbanos (Azambuja, Coimbra e Guimarães).

A greve foi organizada por vários sindicatos, incluindo ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINAFE, SINDEFER, SINFA, SINFB, SIOFA, SNAQ, SNTSF, STF e STMEFE, sendo esperado que cause perturbações significativas na circulação ferroviária nos dias em questão.

A CP informou que os passageiros com bilhetes adquiridos para os serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, Interregional e Regional poderão solicitar “o reembolso total do valor do bilhete ou a troca gratuita por outro comboio da mesma categoria e classe”.

Os pedidos de reembolso ou troca podem ser realizados no site da CP ou nas bilheteiras até 15 minutos antes da partida do comboio. Adicionalmente, os passageiros têm a opção de solicitar a devolução do valor dos bilhetes até 10 dias após a greve.