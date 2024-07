Ciclista morre depois de colidir com carro em Nespereira

Cerca de 24 horas depois de falhar a atuação que tinha agendado para a Festa em Honra de Santa Marinha, em Portela, Famalicão, Miguel Bravo foi detido pelas autoridades.

A detenção aconteceu no camarim das Festas do Porto Alto, em Benavente. As primeiras informações davam conta que esta situação podia estar relacionada com as verbas que o cantor recebia antes das atuações que acabava por não realizar mas, de acordo com o Notícias ao Minuto, que cita fonte da PJ, o “antigo concorrente do ‘Got Talent Portugal’, foi detido por suspeitas por suspeitas de crimes sexuais contra menores”.