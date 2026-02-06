Concelho, Região

CIM do Ave elege novo Secretariado Executivo Intermunicipal

Guilherme Emílio é o primeiro secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave), e Sérgio Castro Rocha é o secretário executivo.

O novo ciclo institucional do secretariado intermunicipal inicia numa fase particularmente exigente ao nível do planeamento estratégico, da execução de fundos comunitários, da criação de uma nova geração de transporte público intermunicipal e da articulação de políticas públicas.

Entre as prioridades do novo Secretariado Executivo Intermunicipal do Ave estão o reforço da cooperação intermunicipal, a eficiência na execução de projetos financiados, a articulação com a CCDR-N e o Governo, o serviço aos municípios e às suas populações, bem como, a afirmação da sub-região do Ave enquanto «território coeso, competitivo e sustentável».

A eleição do novo secretariado executivo resulta da confiança expressa pelos presidentes das Câmaras Municipais de Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Vizela, Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho e Mondim de Basto, e dos deputados intermunicipais que sufragaram esta equipa na Assembleia Intermunicipal do passado dia 24 de janeiro.

Guilherme Emílio possui um percurso profissional e cívico ligado à administração pública e à gestão autárquica, com experiência no exercício de funções políticas e no relacionamento institucional entre municípios e entidades supramunicipais.

A CIM do Ave expressa, igualmente, o seu reconhecimento a Marta Coutada, «pelo trabalho rigoroso, dedicado e profissional desenvolvido enquanto Primeira Secretária Executiva, deixando um contributo relevante na consolidação institucional desta Comunidade Intermunicipal», assume.

Recorde-se que a Comunidade Intermunicipal do Ave – CIM do AVE é uma associação de municípios de fins múltiplos criada em 2009 para promover a gestão de projetos intermunicipais no território do Ave, cuja área geográfica corresponde à NUTS III do Ave e que integra os municípios de Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela.

Estudo revela que saúde está em crise: Urgências e atendimento no centro das reclamações

O sistema de saúde português vive uma crise cada vez mais prolongada, indica o Barómetro “O Estado da Saúde em Portugal – 2025”, que aponta falhas persistentes e perda de confiança por parte dos utentes.

Ao longo do ano foram registadas 5.446 reclamações, um aumento de cerca de 2% face a 2024. A maioria das queixas dirige-se ao setor privado, sobretudo por problemas de faturação e tempos de espera elevados. Já no Serviço Nacional de Saúde, apesar de menos reclamações, surgem as situações mais graves, ligadas ao acesso a cuidados e à qualidade do atendimento.

O período de verão foi especialmente difícil, com urgências hospitalares sob forte pressão, em particular na obstetrícia, originando episódios de grande instabilidade e aumento das reclamações.

O relatório conclui que tanto o setor público como o privado estão sobrecarregados e alerta que, sem medidas estruturais, será difícil recuperar a confiança dos portugueses no sistema de saúde.

Homem de 88 anos entra na A28 em contramão: Choque frontal faz três feridos graves

Na madrugada desta sexta-feira, um carro conduzido por um homem de 88 anos circulou em contramão na A28, em Vila do Conde, e provocou um acidente com quatro feridos, três deles graves.

O incidente ocorreu perto do nó de Árvore, por volta das 00h30. A GNR investiga como o veículo entrou na autoestrada no sentido contrário.

O casal, de 88 e 86 anos, ficou em estado grave. O automóvel colidiu frontalmente com outro veículo, conduzido por um homem de 35 anos, também em estado grave, enquanto uma passageira de 35 sofreu ferimentos ligeiros.

Segundo o Jornal de Notícias, o carro percorreu vários quilómetros em direção ao Porto, na faixa contrária, sem abrandar, apesar de se cruzar com outros veículos e de várias buzinadelas.

Oliveira S. Mateus: Reabriu estrada onde autocarro ficou preso

Reabriu esta quinta-feira, a Avenida Dr. Ângelo Vidal Pinheiro, em Oliveira S. Mateus, onde um autocarro ficou preso no início da semana quando o piso cedeu e abriu um buraco de grandes dimensões.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a cavidade foi preenchida com “tubenã” de forma a permitir a circulação automóvel e faltará apenas finalizar a intervenção com alcatrão.

Famalicão: Galheiro de Valdossos com cinco dias de animação

A Associação Galheiro de Valdossos volta a organizar a queima do galheiro. Este ano, as festividades realizam-se entre 13 e 17 de fevereiro, na localidade de Valdossos, numa iniciativa repleta de tradição, entretenimento e gastronomia.

Na sexta-feira, 13 de fevereiro, realiza-se um jantar de amigos que inclui arroz de cabidela, com a animação dos cantares ao desafio por conta do Gonçalo Moreira e João Oliveira.

Sábado, 14 de fevereiro, às 14 horas, tem lugar um torneio de sueca. À noite, às 20 horas, realiza-se o Jantar dos Namorados, com acompanhamento de música ao vivo por Susana Costa.

No domingo, ocorre a 1ª edição da caminhada “Rota dos Galheiros” que terá início às 10h, e percorrerá os 4 galheiros da freguesia, com atuação dos Zés Pereiras. A caminhada é antecedida por uma animada sessão de aquecimento com a professora de dança Mariana Alves.

O menu gastronómico apresenta para o almoço de domingo gordo o tradicional cozido à portuguesa. A partir das 15 horas, decorre o Festival de Ranchos, com a participação de cinco grupos folclóricos. Às 21 horas, os Amigos do Minho finalizam o programa.

Na segunda-feira, 16 de fevereiro, Veiguinha da Viola anima a noite, com um concerto agendado para as 21 horas.

Na terça-feira, 17 de fevereiro, dia das grandes festividades, atua MDancers Academy, às 20h30, seguida de rusgas de concertinas e do espetáculo de fogo Dzubigon. Pelas 22 horas, o momento mais aguardado da festa com o ritual de encenação e a queima do Galheiro.

Todas as informações disponíveis nas redes sociais – Galheiro de Valdossos.”

Famalicão: Apuramento de campeão coloca três equipas em ação este fim de semana

Este fim de semana, as três equipas da formação do FC Famalicão que lutam pelos respetivos títulos nacionais entram em ação. Os sub-19 jogam no domingo, às 11 horas, com o Sporting, no Estádio Aurélio Pereira.

A equipa sub-17 também joga domingo, às 15 horas, no campo n.º 1 da Academia, com o Estoril. A formação sub-16 recebe, este sábado, às 11 horas, a UD Oliveirense, também no campo n.º 1 da Academia.

Os sub-15, na fase de manutenção, recebem o Taboeira, no domingo, às 11 horas, no campo n.º 1 da Academia.

Recorde-se que estas fases de apuramento de campeão e de manutenção estão, ainda, nas primeiras jornadas.

Famalicão: Mathias de Amorim castigado com dois jogos

O médio do FC Famalicão é baixa certa para os próximos dois jogos (Aves SAD e Sporting) da equipa de Hugo Oliveira. Mathias de Amorim foi expulso, na jornada passada, em Barcelos, ainda na primeira parte com o Gil Vicente. Para além deste castigo, o jogador terá de pagar uma multa de 1.122 euros.

A ausência do médio, que esta época jogou 22 das 23 partidas realizadas pelo Famalicão, é um “problema” para o meio campo famalicense. Hugo Oliveira poderá optar uma de quatro possibilidades para jogar ao lado de Tom van de Looi. Otar Mamageishvili, Marcos Peña, Gonzalo Pastor ou Pedro Santos.

O FC Famalicão recebe, na próxima jornada da I Liga, o Aves SAD. O jogo é segunda-feira, às 18h45, no Estádio Municipal.