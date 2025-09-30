CDS, Concelho, Política, PSD

Coligação PSD/CDS promove caminhada e sunset este domingo

Este domingo, dia 5 de outubro, a coligação ‘Mais ação. Mais Famalicão’ promove uma ‘Caminhada pelo Futuro’ e o ‘Na Vila Sunset’. Mais uma iniciativa que pretende mobilizar a população entorno da campanha eleitoral.

O evento tem início às 15h30, com concentração no Campo da Feira, e percorrerá as ruas do centro da cidade. A iniciativa, que vai contar com a presença de Paulo Cunha, mandatário concelhio da candidatura, culmina no Parque de Sinçães, com um comício agendado para as 17h00, e o “Na Vila Sunset”, trinta minutos depois.

“Esta caminhada será a demonstração inequívoca de que Famalicão não quer parar, não quer recuar. Cada passo será um voto de confiança e cada bandeira erguida a confirmação da vontade de continuar a fazer do nosso concelho um território de excelência para todos os famalicenses”, afirma Mário Passos.

Famalicão: Mário Passos compromete-se a melhorar estruturas na área desportiva

Na campanha para um segundo mandato, o candidato da coligação PSD/CDS-PP, Mário Passos, compromete-se a dar prioridade à modernização e à ampliação da rede de infraestruturas desportivas. Surge no topo o novo Centro de Atletismo (obra iniciada no primeiro mandato), as novas piscinas de 50 metros e o novo Estádio Municipal (este último sem investimento municipal associado).

Mário Passos inscreve, também, a requalificação das piscinas e pavilhões municipais; a ampliação da rede de equipamentos municipais desportivos; a aquisição do pavilhão gimnodesportivo do Externato Delfim Ferreira, que será colocado à disposição da comunidade de Riba de Ave e de outras freguesias vizinhas.

Entre os compromissos está também a abertura de novos trilhos pedestres, o reforço do apoio às associações desportivas para a reabilitação dos seus equipamentos e a disponibilização de novos espaços multidesportivos de acesso livre no espaço público.

Segundo o candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão, «o desporto tem uma dimensão essencial para o bem-estar, saúde e coesão social dos territórios e, por isso, merece da nossa parte uma aposta clara em infraestruturas e programas de apoio».

Mário Passos compromete-se também a estimular a prática do exercício físico junto da população ativa, alargando os programas “Famalicão em Forma” e “Move-te” a outros pontos do concelho e o programa “Mais e Melhores Anos” a cidadãos desempregados em situação de pré-reforma.

«Teremos também que continuar a fortalecer o nosso tecido associativo desportivo local e a promover a formação de qualidade, nomeadamente com o aumento do investimento nos contratos-programa de formação desportiva, entre outras medidas», acrescenta.

Famalicão: Na tarifa da água, Famalicão pratica dos preços mais baixos entre os concelhos vizinhos

O preço da água da rede pública tem preços distintos para o consumidor mesmo entre concelhos vizinhos. As tarifas mais baixas são as dos municípios das ilhas, mas não há padrões geográficos. E Famalicão? Segundo o Jornal Público, que cita dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, o município de Famalicão tem das tarifas de água mais baratas entre os concelhos vizinhos. Em Famalicão, 120 m3 de água custam, anualmente, 365,42 euros; Braga pratica 256,30 e Barcelos 356,97 euros, sendo os dois municípios com preços mais baixos. Guimarães cobra uma fatura de 377,85 euros, Póvoa de Varzim 375,84 euros, Santo Tirso 449,05 euros e Trofa 473,89, é a que tem água mais cara.

Para maiores consumos, já de 180 m3 de água, Famalicão tem o segundo preço mais baixo, só atrás de Braga. Famalicão cobra 491,70 euros e Braga 331,82 euros. Os outros estão todos acima: Guimarães 510 euros, Póvoa de Varzim 530,37 euros, Barcelos 549,60 euros, Stº Tirso 595,38 euros e Trofa com 616,44 euros.

O concelho do Fundão lidera com fatura mais alta, de 777 euros anuais no escalão de maior consumo.

Famalicão: Pedro Sousa e Tiago Silva em destaque no Vizela Motor Festival

A equipa famalicense composta por João Pedro Sousa e Tiago Silva participou pela primeira vez no Vizela Motor Festival, no último fim de semana, num evento que atraiu milhares de visitantes.

A estrutura competitiva foi exigente, com cinco especiais de classificação pela manhã e duas passagens pela super especial citadina durante a tarde. No final da prova, a dupla de Famalicão terminou em 6º lugar na classificação geral, garantindo ainda o 2º lugar entre os FWD e sendo os mais rápidos entre os carros da sua classe.

“Foi um rali de altos e baixos, mas conseguimos dar a volta e terminar em grande plano. Estamos satisfeitos com o resultado e com a evolução que temos vindo a mostrar”, destacou o navegador Tiago Silva.

Para João Pedro Sousa, o balanço também é positivo “o público de Vizela deu um ambiente fantástico à prova e sentimos sempre o apoio dos nossos patrocinadores e amigos. Este resultado é para eles, porque é com estas participações que conseguimos também projetar a imagem de todos os que acreditam no nosso projeto”.

Famalicão: PAN realiza evento online para lembrar o Dia Mundial do Animal

No próximo sábado, às 18 horas, nas plataformas do PAN Famalicão será transmitida uma conversa com o tema “Dia Mundial do Animal: Um Compromisso com a Proteção”. Estão confirmadas, até ao momento, a presença de representantes do Famalicão Sem Correntes – Movimento de Libertação de Cães Acorrentados; da Associação de resgate Coração100Dono e do Santuário Cães na Quinta.

Para o PAN «é importante ouvirmos quem está no terreno e quem diariamente tem de dar resposta a situações exigentes, muitas vezes com uma total demissão de responsabilidades por parte das autarquias», refere Sandra Pimenta, candidata à Câmara Municipal e que irá moderar a conversa, através da qual pretende dar destaque aos diferentes tipos de trabalho que as associações vão desenvolvendo.

 

 

Famalicão: Dois feridos, um deles grave, após colisão entre carro e mota

Esta terça-feira, uma colisão entre um carro e uma mota na Avenida Cristo Rei, em Joane, fez dois feridos, um deles considerado grave, um homem com cerca de 30 anos que terá fraturado um dos membros superiores.

O alerta foi dado por volta das 12h15 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, a VMER de Famalicão e a GNR de Joane.

As duas vítimas da colisão foram transportadas para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: AE D. Maria II participou na Noite Europeia dos Investigadores 2025

Os alunos dos Clubes Ciência Viva do Agrupamento de Escolas D. Maria II participaram na Noite Europeia dos Investigadores que aconteceu na passada sexta-feira. Trata-se de uma iniciativa organizada pela Escola de Ciências da Universidade do Minho, com apoio dos Municípios de Famalicão, Braga e Guimarães.

Os alunos do Agrupamento de Escolas D. Maria II tiveram a oportunidade de divulgar o que aprenderam durante a execução dos projetos de investigação dinamizados nos Clubes Ciência Viva, na presença do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

Este ano foram apresentados os projetos “Chás, saquetas e microplásticos: uma infusão indesejada”; “Onde o carbono dorme: segredos nas medidas das árvores” e “Programação e Pensamento Computacional no 1º CEB”.