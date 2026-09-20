70% dos comboios chegaram a horas no primeiro semestre deste ano. O valor representa uma quebra de 7,4 pontos percentuais face ao mesmo período de 2025, quando a pontualidade chegou aos 77%.

A Infraestruturas de Portugal (IP) justifica os atrasos com as obras e as limitações de velocidade em vários troços da rede ferroviária. O impacto é maior nos serviços de Médio e Longo Curso, como Alfa Pendular, Intercidades e Regionais.

A meta definida para este ano é de 85% de pontualidade. Contudo, a IP admite que não espera melhorias significativas nos próximos meses.

A circulação ferroviária também caiu 3% face ao primeiro semestre de 2025. As obras, as intempéries, incluindo a tempestade Kristin, e as greves de junho estão entre os fatores apontados pela empresa.