Acompanhe a emissão especial da Cidade Hoje – Eleições Autárquicas 2025
Eleições Autárquicas: PSD / CDS-PP vence em Novais
Famalicão: Até às 12 horas, 25% dos famalicenses já votaram
Até às 12 horas deste domingo, 25 por cento dos eleitores famalicenses já exerceram o seu direito de voto nas Autárquicas 2025. Os dados são da CNE, com base numa amostragem em Joane e Gondifelos
As urnas estarão abertas até às 19h00 deste domingo, 12 de outubro. O concelho conta com 121 607 eleitores, distribuídos por 145 secções de voto nas 39 freguesias.
O período de voto antecipado terminou na passada terça-feira, tendo 156 eleitores já exercido o seu direito de voto. A maioria fê-lo por motivos profissionais, mas também participaram sete estudantes, quatro pessoas internadas em unidades de saúde e dezassete reclusos.
Eleições: Mais de 121 mil pessoas podem votar hoje em Famalicão
Famalicão: Carro parado horas na berma da variante escondia casal embriagado que fazia uma “sesta”
Um homem e uma mulher, com cerca de 50 anos, foram encontrados embriagados no interior de um automóvel que esteve parado durante várias horas na berma da variante nascente de Famalicão, nas proximidades do posto de abastecimento da PRIO, em Calendário, Famalicão.
O veículo, imobilizado junto à via e com visíveis danos na parte dianteira, levantou suspeitas de que pudesse ter estado envolvido num acidente pouco antes de ser ali deixado.
Os Bombeiros Famalicenses foram acionados e, à chegada ao local, encontraram o casal a dormir nos bancos traseiros do carro, sob visível estado de embriaguez.
A PSP foi também chamada ao local para registar a ocorrência.
Famalicão: Burlão do multibanco do Louro diz ter devolvido dinheiro, mas vítima desmente
A Cidade Hoje conseguiu chegar ao contacto com o homem apontado como responsável por um esquema de burla na venda de bilhetes de futebol, denunciado há cerca de um mês.
O contacto foi feito por e-mail, onde o alegado burlão afirmou que tudo não passou de um mal-entendido. Garantiu ainda que, no caso relatado pela Cidade Hoje, já teria procedido à devolução dos 200 euros pagos pela vítima. No mesmo contacto, o homem ( que nunca se identificou ) apelou à remoção da reportagem anteriormente publicada.
Contudo, o lesado confirmou à Cidade Hoje um novo contacto por parte do mesmo indivíduo, mas garantiu que o dinheiro não foi devolvido, ao contrário do que o alegado burlão afirmou.
Recorde-se que o caso envolveu a venda de bilhetes para jogos de futebol através da aplicação Telegram, com pagamento feito por MBWay. O burlão chegou a enviar um bilhete digital que se revelou falso e levantou o valor de 200 euros numa caixa Multibanco do Millenium BCP, no Louro, em Famalicão.
Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em armazém de materiais de construção
Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram, na tarde deste sábado, acionados para um incêndio num armazém de materiais de construção, localizado face à estrada nacional, na freguesia do Louro, em Vila Nova de Famalicão.
Ao que a Cidade Hoje apurou, e de acordo com fonte do socorro, o alerta para o fogo chegou às 12h40. Chegados ao local, os bombeiros depararam-se com um foco de incêndio em telas, já controlado por pessoal afeto à empresa.
Não há registo de feridos.