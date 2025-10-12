Famalicão: Até às 12 horas, 25% dos famalicenses já votaram

Até às 12 horas deste domingo, 25 por cento dos eleitores famalicenses já exerceram o seu direito de voto nas Autárquicas 2025. Os dados são da CNE, com base numa amostragem em Joane e Gondifelos

As urnas estarão abertas até às 19h00 deste domingo, 12 de outubro. O concelho conta com 121 607 eleitores, distribuídos por 145 secções de voto nas 39 freguesias.

O período de voto antecipado terminou na passada terça-feira, tendo 156 eleitores já exercido o seu direito de voto. A maioria fê-lo por motivos profissionais, mas também participaram sete estudantes, quatro pessoas internadas em unidades de saúde e dezassete reclusos.