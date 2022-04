Elevar a Inteligência Emocional em Vila Nova de Famalicão

O projeto de reabilitação da Praça – Mercado de Famalicão venceu o Prémio Nacional de Imobiliário 2022 na categoria de Equipamentos Coletivos. Em cerimónia realizada no dia 7 de abril, em Sintra, o arquiteto Rui Mendes Ribeiro, autor do projeto e quadro superior do município, recebeu o troféu daquele que é o mais mediático acontecimento do mercado imobiliário nacional.

Promovido pela revista Magazine Imobiliário, o concurso, conhecido por “Óscares” do Imobiliário, existe desde 1996 e destaca-se pela composição do júri, com personalidades ligadas ao setor e pela seleção rigorosa dos finalistas. O concurso distingue os empreendimentos nas categorias de Comércio, Escritórios, Habitação, Equipamentos Coletivos, Turismo e Reabilitação, a par do Melhor Empreendimento do Ano.

A Praça – Mercado Municipal de Famalicão renasceu no dia 25 de abril de 2021, depois de uma profunda obra de renovação. O espaço apresenta-se, agora, mais moderno, mais atrativo e mais funcional, por isso potenciador de novas experiências e vivências culturais e urbanas, bem como de estilos de vida mais saudáveis e com mais qualidade. A Praça de Famalicão apresenta um cruzamento harmónico entre a tradição, modernidade e inovação.