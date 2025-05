Exportavam cães com documentos falsos: GNR apanhou 12 suspeitos

Depois da corrida aos supermercados registada durante o apagão desta segunda-feira, 28 de abril, muitos portugueses voltaram hoje às superfícies comerciais, desta vez, para tentar devolver os produtos que levaram em grande quantidade.

Com receio de uma crise no abastecimento, milhares de consumidores esvaziaram prateleiras, adquirindo bens essenciais como água, leite, arroz e enlatados. No entanto, com o fornecimento de energia restabelecido e os receios a dissiparem-se, várias famílias optaram por devolver parte das compras feitas sob pressão, avança a TVI,

Apesar do impacto inicial nas cadeias de abastecimento, os responsáveis pelas principais redes garantem que os stocks estão a ser rapidamente repostos e que não estão previstas dificuldades no fornecimento.