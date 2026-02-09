Concelho, Desporto, FC Famalicão

F.C.Famalicão vence AVS (3-1)

O Futebol Clube de Famalicão venceu, esta segunda-feira ao final da tarde, o AVS por 3-1, no Estádio Municipal de Famalicão, em partida da 21.ª jornada da I Liga.

Depois de um nulo ao intervalo, o AVS adiantou-se no marcador aos 50 minutos por Diego Duarte, mas a equipa famalicense respondeu com golos de Justin de Haas (54’), Joujou (63’) e Umar Abubakar (67’), consumando a reviravolta e garantindo os três pontos diante dos seus adeptos.

O encontro terminou com triunfo justo do Famalicão, que confirmou a superioridade na segunda parte.

Deixe um comentário

Famalicão: Corte no abastecimento de água a Joane

Esta terça-feira, entre as 14 e as 16 horas, será interrompido o abastecimento de água na vila de Joane. As ruas do Romão, Monte S. João, Agra de Santo André e a Avenida da Tapada serão as áreas afetadas.

Esta interrupção resulta de trabalhos de higienização no reservatório situado no lugar da Tapada.

Famalicão: PCP abre nova dinâmica de intervenção política

O Centro de Trabalho do PCP em Vila Nova de Famalicão realizou, no dia 7, a primeira iniciativa do ciclo “Anda Daí”, uma nova dinâmica de intervenção política, ideológica e cultural, com o objetivo de ajudar a «pensar criticamente, organizar coletivamente e intervir politicamente».

A sessão inaugural foi dedicada à reflexão sobre a hegemonia cultural e a dominação imperialista, «temas essenciais para compreender os mecanismos que sustentam a exploração e a negação de direitos», sublinha.

A próxima iniciativa do ciclo Anda Daí realiza-se no dia 7 de março, sob o tema “105 anos de história, presente e futuro”, integrando-se nas comemorações do percurso centenário do PCP.

Segundo o partido, ao longo deste ciclo de palestras serão abordados temas como o fascismo, a guerra, a dominação e a resistência, recuperando histórias e experiências «silenciadas e promovendo momentos de convívio popular, solidariedade e construção coletiva».

O PCP afirma que o Centro de Trabalho é um espaço «vivo de resistência, encontro e construção coletiva» dirigido a militantes e não militantes. «Num concelho que necessita de mais debate político, mais cultura e maior participação popular, o PCP reforça a sua opção por uma intervenção próxima, consequente e ligada aos problemas reais da população», realça.

Famalicão: Congresso de Educação sobre “Feridas Invisíveis”

A FECAPAF – Federação Concelhia das Associações de Pais de Vila Nova de Famalicão organiza, no próximo dia 21 de fevereiro, o I Congresso de Educação sobre “Feridas Invisíveis”.

O evento, que terá lugar no Multiusos de Nine, entre as 09h30 e as 18h00, pretende lançar um debate urgente sobre temas críticos no desenvolvimento infantojuvenil, como o abuso sexual infantil e o bullying. Para tal, reúne especialistas nas áreas da educação, saúde e justiça.

O objetivo passa por capacitar a comunidade, desde pais, professores e técnicos, para a sinalização precoce e para uma articulação mais eficaz entre a família, a escola e a justiça.

A FECAPAF conta com a colaboração da Confederação Nacional das Associações de Pais e o Instituto de Apoio à Criança.

Entrada gratuita, mas sujeita a inscrição. Link para inscrição: https://forms.gle/CHK67ipubNAm1N3Q7

Famalicão: GD Natação, solidário com Leiria, recolhe bens

O Grupo Desportivo de Natação uniu-se ao Clube Náutico de Leiria para ajudar na catástrofe que atingiu a região centro do país. Neste sentido, o clube famalicense está a recolher bens essenciais para quem mais precisa.
Kits de higiene pessoal, produtos de limpeza, alimentos, água e cobertores podem ser entregues na secretaria do GD Natação, nos seguintes dias: segunda-feira, 8h00 às 10h00; 15h às 20h30; de terça a sexta-feira, das 15h00 às 20h30; e ao sábado 10h00 às 12h30.
Neste momento, são especialmente necessários enlatados, leguminosas prontas a consumir, bolachas e cereais. Também estão a ser pedidos cremes de corpo para idosos, fraldas e produtos de higiene pessoal.

Recusaram-se a fazer o teste do álcool

Este fim de semana, nas cidade de Famalicão, Braga e Barcelos, a PSP deteve quatro pessoas, com idades compreendidas entre os 23 e 44 anos, pelo crime de desobediência.

No decurso de uma fiscalização, os suspeitos recusaram-se a efetuar o teste do álcool. Foram, depois, notificados para comparecerem junto dos respetivos Tribunais.

Famalicão: CDU quer mais investimento na habitação, transportes e ambiente

A CDU diz que não basta ter o maior orçamento de sempre (256 milhões de euros), que é preciso «uma mudança de rumo estratégico» que tenha outras prioridades em linha de conta. Para a CDU, o município não está a dar a devida resposta aos problemas de falta de habitação; refere que os transportes públicos não têm os horários e as rotas que importam à maioria das pessoas e que não está a ser feito o suficiente na área do ambiente, especialmente na despoluição dos rios.

Por isso, na próxima reunião da Assembleia Municipal, a CDU vai votar contra as grandes opções do plano e orçamento.

Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, Sílvio Sousa coordenador do Grupo Municipal da CDU, disse que as opções desta coligação PSD/CDS-PP que governa o município não servem os interesses dos famalicenses. Além das razões já mencionados, o dirigente comunista refere que os impostos e taxas não promovem «um modelo de justiça social. Acrescenta que ao nível das despesas municipais «continua a crescer o recurso à aquisição de serviços externos e à subcontratação, enquanto persistem a ausência de medidas na valorização dos trabalhadores municipais», mencionou.

Na análise da CDU, Famalicão continua a ser um concelho marcado por «profundas assimetrias territoriais». Além de criticar as prioridades, Sílvio Sousa frisou que o concelho não cresce ao mesmo ritmo, com «défice» para freguesias como Gondifelos, Cavalões e Outiz, também a União de Freguesias de Arnoso, Nine, entre outras.