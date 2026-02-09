F.C.Famalicão vence AVS (3-1)

A CDU diz que não basta ter o maior orçamento de sempre (256 milhões de euros), que é preciso «uma mudança de rumo estratégico» que tenha outras prioridades em linha de conta. Para a CDU, o município não está a dar a devida resposta aos problemas de falta de habitação; refere que os transportes públicos não têm os horários e as rotas que importam à maioria das pessoas e que não está a ser feito o suficiente na área do ambiente, especialmente na despoluição dos rios.

Por isso, na próxima reunião da Assembleia Municipal, a CDU vai votar contra as grandes opções do plano e orçamento.

Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, Sílvio Sousa coordenador do Grupo Municipal da CDU, disse que as opções desta coligação PSD/CDS-PP que governa o município não servem os interesses dos famalicenses. Além das razões já mencionados, o dirigente comunista refere que os impostos e taxas não promovem «um modelo de justiça social. Acrescenta que ao nível das despesas municipais «continua a crescer o recurso à aquisição de serviços externos e à subcontratação, enquanto persistem a ausência de medidas na valorização dos trabalhadores municipais», mencionou.

Na análise da CDU, Famalicão continua a ser um concelho marcado por «profundas assimetrias territoriais». Além de criticar as prioridades, Sílvio Sousa frisou que o concelho não cresce ao mesmo ritmo, com «défice» para freguesias como Gondifelos, Cavalões e Outiz, também a União de Freguesias de Arnoso, Nine, entre outras.