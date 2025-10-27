Concelho, Desporto

Famalicão: 15 pódios para a EARO

Na terceira edição da Corrida Bairro Run Fest, disputada este domingo, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistou 15 pódios – 6 primeiros lugares, 5 segundos e 4 terceiros — num total de 22 atletas medalhados nas várias provas.

Na corrida principal, de 10km, Rui Oliveira foi segundo, enquanto que Ana Fernandes foi terceira. Anabela Silva, em F45, foi segunda, e Rosa Oliveira venceu em F55.

Na prova de 5km, Dinis Neves foi terceiro. Na corrida jovem, em minis, Santiago Ferreira venceu, tal como Diana Cunha em benjamins A e Luís Neto, em benjamins B. Em infantis, Matilde Mendes foi a segunda a cortar a meta; já em iniciados, a vitória foi para Tomás Ramos. Ainda neste escalão, Matilde Cunha foi segunda, seguida de Luísa Castro. Em juvenis, Ana Oliveira foi segunda e Maria Machado terceira. Em masculinos, Manuel Costa venceu e André Rodrigues foi terceiro.

Os restantes atletas de EARO também alcançaram boas classificações.

 

Famalicão: A2D conquista a décima quarta Supertaça de xadrez distrital

A 17.ª edição da Supertaça da Associação de Xadrez do Distrito de Braga foi ganha pelo Clube de Xadrez da Didáxis. É o décimo quarto título do clube e o décimo primeiro consecutivo.

Este sábado, na icónica Biblioteca do Instituto Nun’Alvres, a competição marcou o início da época desportiva 2025/2026 do calendário distrital. Nesta prova por equipas tiveram direito a participar o Vitória Sport Clube, campeão distrital, e o Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis, semifinalista vencido da Taça AXDB da época 2024/2025 (uma vez que o vencedor da Taça, também, havia sido o VSC).

Após duas horas de jogo, a equipa famalicense tomou a dianteira com a vitória do capitão Luís Romano, que conduziu as peças brancas no 3.º tabuleiro, frente a Tomás Santos. Quatro horas depois, um resultado inesperado começou a desenhar-se quando o Mestre Nacional Ivo Dias empatou com o Mestre FIDE Samuel Gonçalves no 2.º tabuleiro. De seguida, a vitória do CX A2D foi carimbada com o empate de Carlos Novais perante o Mestre FIDE Pedro Gil Silva no 1.º tabuleiro, e o desfecho final confirmou-se com o triunfo convincente de João Afonso, no 4.º tabuleiro, diante de José Lucas Silva.

Desta forma, a equipa A do CX A2D venceu por 3-1 e colecionou a sua 14.ª Supertaça AXDB, em 17 edições, sendo 11 delas consecutivos (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 e 2025).

Famalicão: 365 Running Projet vence coletivamente Bairro Run Fest

A 365 Running Project conquistou, este domingo, o primeiro lugar coletivo na Bairro Run Fest, prova que reuniu cerca de 350 participantes.

Em destaque, no setor feminino, Ana Freitas foi terceira da geral, vencendo o escalão F50, enquanto Cristina Oliveira terminou na 7ª posição da geral, garantindo o 2º lugar no escalão F45.

Marko Santos foi 5º classificado da geral e 2º no escalão M35, seguido de Sérgio Peixoto, que terminou em 6º lugar da geral e 3º do mesmo escalão. Zé Silva foi 8º da geral e o 3º no escalão sénior, e Pedro Silva, que vestiu pela primeira vez a camisola da 365 Running Project, completou a prestação coletiva na 24ª posição da geral, sendo 5º em seniores.

Este conjunto de resultados individuais foi determinante para a vitória coletiva.

Os mais jovens da equipa também marcaram presença, participando na corrida dos 1000 metros. Destaque para João Esteves vencedor no escalão infantil; e para Maria Inês, segunda em benjamins B Feminino. Benedita Santos foi sexta em benjamins A.

Famalicenses acusados de violação em Espanha começam a ser julgados

A Acusação pede a aplicação de pena de prisão efetiva de 22 anos para o jovem famalicense natural da freguesia de Cruz, em Famalicão, acusado de violar duas mulheres, em Gijón, Espanha. A advogada das duas alegadas vítimas pede ainda 5 anos de prisão para outro famalicense, de Vale S. Cosme, também envolvido na acusação de violação coletiva que envolve mais dois jovens minhotos, todos com idades compreendidas entre 28 e 32 anos.

A defesa pede ainda a indemnização de 25 mil euros aos dois principais acusados e de 6 mil euros aos acusados secundários.

O início do julgamento está marcado para esta quinta-feira, no Palácio da Justiça de Gijón, nas Astúrias. Os quatro jovens, sem antecedentes criminais, negam as acusações de que são alvo.

Famalicão: Liberdade com oito pódios em Bairro

Este domingo, no Bairro Run Fest, com partida e chegada no Campus da Proteção Civil, o Liberdade FC conquistou oito pódios individuais.

No escalão de minis, Eduarda Carvalho (1ª) e Bianca Martins (3ª); em benjamins A, Gabriela Costa (2ª), Lara Pinheiro (3ª), Enzo Moreira (2º), Gonçalo Parada (3º); benjamins B, Beatriz Monteiro (1ª), Martim Sousa (2º).

No escalão de infantis, Leonor Monteiro (1ª), Iara Sathler (3ª); iniciados, Carolina Faria (1ª); juvenis, Maria Rodrigues (1ª); juniores, Frederico Vilhena (1º); seniores, Daniela Costa (2ª); e veteranos M35, Tânia Silva (2ª).

Outros atletas do clube de Calendário também conseguiram bons desempenhos.

Famalicão: Colheita de sangue em Brufe

No próximo domingo, 2 de novembro, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita e recolha de potenciais dadores de medula óssea na sede da Junta da Freguesia de Brufe.

Com o apoio do CNE – 218 desta localidade, paróquia e Junta de Freguesia, a iniciativa é aberta à população em geral e decorre entre as 9 e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

Famalicão: Mais um recorde nacional para o GD Natação

O Grupo Desportivo Natação Famalicão continua a dar braçadas históricas. As últimas foram da responsabilidade da equipa de infantis B mista que estabeleceu um novo recorde nacional nos 4×50 Livres, com o impressionante tempo de 2:03:24

A estafeta foi composta por Saolmé Pereira – 31.65; José Oliveira – 29.86; Francisco Costa – 31.74; e Margarida Bragança – 29.99.

Este resultado foi alcançado este sábado, em Vila Meã, no decurso das Provas de Preparação de Infantis nas quais o clube esteve representado por 19 jovens nadadores.

Com este resultado, a formação famalicense soma mais um feito marcante para o clube e para a natação nacional.

 