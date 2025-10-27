Famalicão: 15 pódios para a EARO

Na terceira edição da Corrida Bairro Run Fest, disputada este domingo, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistou 15 pódios – 6 primeiros lugares, 5 segundos e 4 terceiros — num total de 22 atletas medalhados nas várias provas.
Na corrida principal, de 10km, Rui Oliveira foi segundo, enquanto que Ana Fernandes foi terceira. Anabela Silva, em F45, foi segunda, e Rosa Oliveira venceu em F55.
Na prova de 5km, Dinis Neves foi terceiro. Na corrida jovem, em minis, Santiago Ferreira venceu, tal como Diana Cunha em benjamins A e Luís Neto, em benjamins B. Em infantis, Matilde Mendes foi a segunda a cortar a meta; já em iniciados, a vitória foi para Tomás Ramos. Ainda neste escalão, Matilde Cunha foi segunda, seguida de Luísa Castro. Em juvenis, Ana Oliveira foi segunda e Maria Machado terceira. Em masculinos, Manuel Costa venceu e André Rodrigues foi terceiro.
Os restantes atletas de EARO também alcançaram boas classificações.