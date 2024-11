Famalicão: A Dona Ondina faz hoje 100 anos

O Closum, plataforma de Marketing e Comunicações Digitais, desenvolvido pela Drible, foi distinguido como o melhor projeto digital de serviços de comunicação e marketing digital na edição deste ano dos Prémios ACEPI Navegantes XXI. A cerimónia teve lugar no dia 24 de outubro, durante mais uma edição do Portugal Digital Week.

A plataforma portuguesa foi distinguida pelo júri composto por profissionais do setor, reconhecendo o Closum como um serviço disruptivo e inovador para PME e Grandes Empresas melhorarem o marketing e comunicação.

“Esta distinção enche-nos de orgulho pelo caminho traçado, mas também reforça a nossa responsabilidade para as centenas de empresários e empresas que confiam em nós todos os dias”, frisa Vítor Brandão, CEO da Drible e Closum, reforçando que o reconhecimento vem “de uma entidade como a ACEPI, o que traz um peso acrescido”.

A distinção é apenas um dos momentos altos da empresa que, este ano, apostou num Marketplace de aplicações com integração nativa na plataforma: “Estamos sempre a trabalhar em prol dos nossos clientes, reforçando o nosso compromisso de querer tornar a comunicação e marketing digital em ferramentas cada vez mais poderosas ao serviço das empresas e dos utilizadores”, acrescenta.

É por isso que a equipa do Closum já está a trabalhar em novidades: “O lançamento do Closum 2.0 abriu-nos as possibilidades de lançarmos ferramentas cada vez mais úteis e vamo-nos focar no objetivo de continuar a oferecer uma plataforma fácil, estável e fiável”, promete Vítor Brandão, assegurando que “as pessoas que fazem o Closum estão ansiosas por continuar a contribuir para o tecido empresarial português”.

Os Prémios Navegantes XXI são uma iniciativa da ACEPI – Associação da Economia Digital criada em torno da missão que norteia a entidade de promoção e desenvolvimento da Economia Digital em Portugal.

O Closum, plataforma de Marketing e Comunicações Digitais, regressa a mais uma edição da Web Summit, que decorre entre os dias 11 e 14 de novembro, na Altice Arena, em Lisboa.

Pelo sétimo ano consecutivo a marcar presença numa das maiores conferências de tecnologia, empreendedorismo e inovação do mundo, o Closum estará presente no stand B405, levando para a edição 2024 as últimas novidades da plataforma que quer ajudar a tornar a comunicação entre empresas e clientes mais rápida e eficaz.

Criada em 2017, mais de 2500 empresas já utilizaram o Closum para diferentes segmentos como fitness, viagens, saúde e bem-estar, retalho e comércio e formação.

[A Drible é uma agência com mais de 8 anos de experiência nas áreas do Marketing, Branding e desenvolvimento web. Especialistas na criação de identidades visuais, design gráfico, lojas online, websites institucionais e marketing aliado à performance, a Drible conta com várias marcas no seu portefólio, como a Porminho, Gold Energy, Boomfit, etc. A Drible é a agência do ano Portugal em Design nos Prémios Lusófonos da Criatividade.]