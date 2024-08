Famalicão acelera nas exportações: Líder da fileira automóvel a norte

Vila Nova de Famalicão está a consolidar-se como um dos principais motores de exportação na região Norte de Portugal, de acordo com o mais recente relatório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). O concelho, em conjunto com Braga e Vila Nova de Cerveira, lidera na fileira automóvel, que se tornou a mais exportadora da região em 2023, ultrapassando a tradicional hegemonia dos têxteis e vestuário.

Com 26,7% das exportações na fileira automóvel atribuídas a Famalicão, o concelho demonstra a sua importância estratégica nesta indústria. As exportações do setor automóvel atingiram 5,4 mil milhões de euros, representando 19,8% do total da região, um crescimento de 12,7% face ao ano anterior. Este crescimento contrasta com a estagnação das exportações na região como um todo, evidenciando o dinamismo do setor no concelho famalicense.

Além disso, o relatório sublinha a diversificação tecnológica das exportações do Norte, com Famalicão a contribuir significativamente para esta tendência. A inovação e a intensificação em Investigação e Desenvolvimento (I&D) refletem-se no aumento das exportações de produtos tecnológicos, consolidando a posição de Famalicão como um pilar essencial no desenvolvimento económico da região.