Famalicão: Alunos da D. Sancho estagiam na Áustria

Este domingo, o presidente da Câmara Municipal, marca presença em duas cerimónias, uma em Ruivães outra em Landim.

Às 10h45, Mário Passos participa na inauguração e bênção da nova sede dos escuteiros de Ruivães, situada junto à igreja. O novo espaço resulta da profunda requalificação de um edifício. Na tarde do mesmo dia, o autarca estará na inauguração das obras de requalificação do complexo desportivo do FC Landim. A empreitada, que teve um apoio municipal de 27.500 euros, implicou o alargamento da área do polidesportivo.