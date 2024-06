Famalicão: Bombeiros acionados para despiste de mota junto à rotunda de Sto António

O presidente da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, Mário Jorge Machado, foi eleito, esta sexta-feira, presidente da EURATEX, a voz do setor têxtil e do vestuário europeu que trabalha para conseguir um ambiente favorável na União Europeia para a conceção, desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos têxteis e de vestuário.

Licenciado em Engenharia de Polímeros pela Universidade do Minho, o empresário nota que os últimos indicadores mostram que a indústria europeia tem taxas de crescimento inferiores às dos seus concorrentes; «isto é algo que temos de inverter. Os decisores políticos têm de perceber que a indústria têxtil não pode ser uma moeda de troca nas negociações globais. Vemos o que os Estados Unidos e a China estão a fazer para apoiar a sua indústria», enquanto que a Europa «ficou para trás no apoio à sua indústria», pelo que o seu mandato na EURATEX visa a promoção «de uma estratégia industrial eficaz e inteligente».

O novo presidente da Confederação da Indústria Têxtil e Vestuário Europeia sublinha que durante o último mandato «a UE emitiu muita legislação sobre sustentabilidade e circularidade direcionadas para a indústria transformadora. No entanto, se quisermos que esta estratégia seja bem-sucedida, precisamos de nos concentrar mais na dimensão dos consumidores». É por isso que, no seu ponto de vista, a EURATEX «tem um papel muito importante a desempenhar», particularmente na pressão «para que o processo legislativo seja realizado de acordo com a capacidade de adaptação do setor».

A Assembleia Geral da EURATEX, que decorreu esta manhã, elegeu, ainda, quatro membros para formar a equipa da presidência: Michael Kamm (ZWILLING Gruppe, Alemanha), Barbara Cimmino (Yamamay, Itália), Grégory Marchant (UTT, França) e Ismail Kolunsag (Cross Tekstil, Turquia).

A indústria têxtil e vestuário da UE, com cerca de 200 mil empresas que empregam 1,3 milhões de trabalhadores, é um pilar essencial da economia local em muitas regiões da UE. Com mais de 64 mil milhões de euros de exportações, este setor é um ator global que comercializa produtos de elevado valor acrescentado em mercados em crescimento em todo o mundo. Trabalhando em conjunto com as instituições da UE e outros parceiros europeus e internacionais, a EURATEX tem como prioridades uma política industrial ambiciosa, inovação e desenvolvimento de competências, comércio livre e justo e cadeias de abastecimento sustentáveis.

A ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal é uma associação empresarial, de âmbito nacional, com sede em Famalicão, que agrupa cerca de 500 empresas, as quais asseguram cerca de 35000 postos de trabalho e quase 3000 milhões de euros de volume de negócios, sendo dois terços desse valor destinado aos mercados de exportação.

Mário Jorge Machado, presidente da ATP, desde 2019, tem-se destacado pela sua liderança estratégica no setor Têxtil e Vestuário, promovendo a inovação e a sustentabilidade. O empresário representa a ATP na direção da Confederação Empresarial de Portugal e preside ao conselho estratégico para o ambiente e sustentabilidade da CIP. Com extensa e reconhecida carreira no setor, Mário Jorge Machado preside à Adalberto Textile Solutions, onde tem aplicado práticas avançadas de gestão para aumentar a competitividade e a inovação da empresa fundada em 1969.