Famalicão: CDU apresenta linhas programáticas do programa eleitoral

A Coligação Democrática Unitária (CDU) anuncia, no próximo sábado, as principais linhas programáticas do seu programa eleitoral para as autárquicas deste ano. O evento decorre a partir das 17 horas, no Espaço Eixo – Atelier Cultural, na Rua Alves Roçadas.
A apresentação do programa serve, também, de debate, reflexão «e compromisso com os desafios que se avizinham para o concelho», e quais as soluções que preconiza «para construir V.N. de Famalicão mais justo, solidário e sustentável».
Após a apresentação, tem lugar um concerto da banda Hill’s Union, um trio português de rock de matriz contestatária. O trio é composto por Tiago Santos, Pedro Salvador e Rui Alves.
Este concerto, «não serve apenas para entreter, mas para acordar consciências, para questionar, para inspirar», refere a CDU em nota de imprensa, que reforça a cultura como vetor essencial do desenvolvimento local.
Recorde-se que a CDU apresenta como candidato à presidência do Município, Sílvio Sousa, e para a Assembleia Municipal, Tânia Silva. Esta coligação também concorre a todas as freguesias.