Famalicão: Centro Qualifica dá certificação e apoio monetário

O Centro Qualifica de Famalicão tem inscrições abertas para adultos que pretendam fazer o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC), que visa validar e certificar competências adquiridas e desenvolvidas ao longo da vida por vias formais, não-formais e informais, para efeitos de obtenção de uma qualificação. O processo destina-se a pessoas a partir dos 18 anos e abrange um apoio financeiro, a quem concluir uma qualificação em RVCC, que corresponde a 554 euros.

A medida destina-se a adultos com mais de 23 anos, ou maiores de 18 anos e menores de 23 anos com 3 anos de experiência profissional, e reconhece e valida saberes, conhecimentos, competências e aprendizagens adquiridas pelos adultos ao longo da sua vida para a melhoria dos seus níveis de qualificação, empregabilidade e reconhecimento social, atribuindo ao adulto uma certificação equivalente aos 4.º, 6.º, 9.º e 12.º anos de escolaridade.

O programa enquadra-se no Plano de Recuperação e Resiliência, e são elegíveis para o «Acelerador Qualifica» os adultos que concluam, pelo menos, 50% do referencial de uma das seguintes qualificações: 3º ciclo do ensino básico, ensino secundário, nível 2 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) – desde que tenha o 9 º ano de escolaridade -, Nível 4 do QNQ – desde que tenha o 12 º ano de escolaridade -, Nível 5 do QNQ – desde que tenha o 12 º ano de escolaridade.

O Centro Qualifica de Vila Nova de Famalicão possui uma oferta diversificada, sendo possível, em função do seu perfil e experiência, realizar um processo de RVCC Escolar, Profissional ou de Dupla Certificação (Escolar e Profissional). Os interessados podem consultar a lista das áreas de formação abrangidas na página www.famalicaoeducativo.pt/_centro_qualifica_certificacao_de_competencias e realizar a inscrição através do link www.famalicaoeducativo.pt/_centro_qualifica_inscricao, do email centroqualifica@famalicao.pt ou ainda pelo telefone 252 320 931.

Recorde-se que o Centro Qualifica de Famalicão, promovido pela Câmara Municipal de Famalicão, assume-se como a estrutura especializada na qualificação, totalmente gratuita, sendo a porta de entrada em percursos de aprendizagem ao longo da vida e qualificação de adultos. Desde 2014, data da sua abertura, mais de 9100 famalicenses foram acompanhados e encaminhados para ofertas formativas qualificantes, adequadas às suas necessidades, e mais de 1000 os que aumentaram a escolaridade e o seu nível de qualificação através do desenvolvimento do processo de RVCC.