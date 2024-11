Famalicão com orçamento histórico de 219 milhões de euros em 2025

O município de Famalicão vai contar em 2025 com o maior orçamento de sempre. São 219 milhões de euros. O documento do Plano de Atividades e Orçamento será apresentado segunda-feira, dia 2 de dezembro, em reunião extraordinária do município.

Em comunicado à imprensa, o presidente da Câmara destaca a previsão de um investimento recorde de mais de 77 milhões de euros – um aumento de 98% face a 2024 – «para avançar e dar continuidade a uma série de obras fundamentais para o futuro de Famalicão», nas mais diversas áreas.

É o caso do avanço da construção do Centro de Atletismo, das novas Piscinas Municipais de Famalicão; de um conjunto de intervenções no parque escolar concelhio, com destaque para a intervenção na Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane. Ao nível da saúde, a autarquia tem também em curso ou para arrancar um conjunto de intervenções estruturais para a melhoria dos cuidados de saúde primários no concelho: em São Miguel-o-Anjo, Joane, na USF Urbana, USF do Vale do Este e UCSP Ruivães e Landim. De referir, ainda, a concretização do Parque de Sinçães Norte, o arranque da construção do Parque dos Queimados, o conjunto de obras de beneficiação da rede viária, com intervenções nas Estradas Municipais 572, 562, 571 e 571-1, na Avenida Marechal Humberto Delgado, da construção de uma nova rotunda na Via Intermunicipal de ligação a Mogege, entre outras. Nota ainda para o arranque da empreitada que «vai permitir a conclusão da rede de abastecimento de água», para o alargamento da rede de saneamento e para a construção do novo parque de estacionamento junto à USF Urbana.

Segundo o edil, «são projetos sustentados em contas municipais sólidas, responsáveis e equilibradas, mas, ao mesmo tempo, na grande capacidade que a autarquia tem demonstrado de captação e execução de fundos comunitário», escreve o edil na nota de abertura do documento.

O presidente da Câmara fala de um orçamento «de consolidação do trabalho ambicioso que tem sido desenvolvido em Famalicão e que representa bem aquela que é a capacidade do executivo de responder aos anseios e aspirações dos famalicenses e de estruturar o território para o futuro».

O orçamento municipal para 2025, que aponta para um saldo corrente de mais de 2,8 milhões de euros, prevê ainda um reforço dos apoios diretos concedidos às freguesias: 8,4 milhões de euros face aos 6,7 milhões de 2024.

Mário Passos dá nota da diminuição do peso das despesas correntes no orçamento global da autarquia. Em 2024 representavam 69% do orçamento, valor que em 2025 desce para os 58%.

«O nosso foco está, desde o primeiro dia, na promoção do bem-estar de todos os famalicenses e na construção de um concelho cada vez mais dinâmico, inovador, coeso, sustentável e atrativo e 2025 não será exceção», assegura Mário Passos que acrescenta ainda que é «com muito rigor e responsabilidade que o executivo municipal continuará a cumprir a missão de fazer crescer Famalicão e de dar estabilidade aos famalicenses».