Famalicão: Dois feridos em colisão entre três carros no centro da cidade

Famalicão: Câmara lança concurso público para a requalificação do Centro de Saúde da cidade

Vai a reunião de Câmara, esta quinta-feira, a proposta para abertura de concurso público para a requalificação e remodelação do edifício do Centro de Saúde de Famalicão, na Avenida 25 de Abril (junto à Estação). O preço base é de 3.068.914,47 (três milhões sessenta e oito mil novecentos e catorze euros), mais IVA, com prazo de execução de 365 dias (um ano).

O edifício, construído em 1990/91, com dois pisos, apresenta o desgaste provocado pelos anos. A intervenção prevista (para 2025 e 2026) prevê a recuperação do edifício e o seu ajuste às novas exigências programáticas e funcionais dos espaços de saúde. Será, ainda, dotado de novos equipamentos, eficiência energética (com painéis fotovoltaicos) e arranjos exteriores.

Recorde-se que enquanto decorrerem as obras, os serviços de atendimento serão transferidos para o edifício da antiga empresa Reguladora que fica a poucas dezenas de metros do atual centro de saúde.

Esta empreitada, à semelhança das novas unidades de saúde de S. Miguel-o-Anjo e de Joane, tem financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), apesar do município de Famalicão ser o dono da obra por transferência de competências, a 1 de janeiro de 2024, do Governo.