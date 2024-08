“Famalicão em Transição” propõe parque florestal protegido no Monte de Santa Catarina

A Associação Famalicão em Transição reuniu-se com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, e outros representantes municipais para discutir propostas de preservação do Monte de Santa Catarina. Durante a reunião, a Associação sublinhou a importância de uma intervenção minimalista na área do Penedo da Lua, promovendo a regeneração natural da floresta, o que foi bem acolhido pelo município.

Gil Pereira, presidente da associação, destacou a necessidade de ações educativas e de limitação do acesso motorizado para proteger o solo e a biodiversidade. A Associação propôs ainda ao município uma meta ambiciosa: aumentar a percentagem de floresta pública no concelho para 12%, equiparando-a à da Noruega, e contribuir assim para os objetivos de sustentabilidade e combate às alterações climáticas.

Além do Penedo da Lua, foi sugerida a preservação de mais de 20 hectares de sobreirais e carvalhais no Monte de Santa Catarina, como base para o futuro Parque Florestal Protegido, alinhando-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Associação acredita que Famalicão pode liderar pelo exemplo, na criação de uma floresta autóctone, resistente e valiosa para as próximas gerações.