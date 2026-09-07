Num fim de semana de derrotas, a equipa sub-16, que compete no nacional da 2.ª divisão, abriu o campeonato a golear. Foi em Penafiel, sobre a equipa local, com golos de Vítor Tioló, Cristiano Teixeira, Carneiro e Cotta.

Nos restantes campeonatos nacionais, a equipa sub-19 perdeu, 1-0, na deslocação ao reduto do Académico de Viseu e igual resultado verificou-se no confronto sub-17 entre o Vitória SC e a equipa famalicense. Os sub-15 também não tiveram sorte e perderam, 2-1, em casa do Feirense. Manico Lutango foi o autor do golo.

No nacional sub-19, o Famalicão soma 4 pontos em igual número de jogos. Na próxima jornada, sábado, recebe o Porto. A equipa sub-17, que no domingo recebe o Feirense, soma 3 pontos 5 jornadas. A equipa B, que compete na 2.ª divisão, depois da goleada na jornada de abertura recebe no próximo sábado, a Aves SAD. A equipa sub-15 visita o FC Porto na terceira jornada.