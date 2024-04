Famalicão: Equipa sub-17 do FAC joga em Barcelos

A equipa sub-17 de hóquei em patins do FAC prossegue, este sábado, com a luta no campeonato nacional, 2.ª fase zona Norte. O conjunto famalicense joga às 15 horas, em Barcelos, com o Óquei Clube local.

Com três jornadas disputadas, o conjunto famalicense soma 4 pontos e ocupa o quinto lugar, com o FC Porto a somar os mesmos pontos. Oliveirense e Valongo, ambos com 9 pontos, e Carvalhos, com 6 pontos, ocupam o pódio classificativo.

Juventude Pacense (3 pontos), Mealhada e OC Barcelos (sem pontos) ocupam os últimos lugares.

Foto: FAC (Arquivo)