Famalicão: «Esperamos vencer este jogo»

Já recuperado de uma entorse no joelho, Gonzalo Pastor antecipou a partida deste sábado, na Madeira, diante do Nacional.

O jovem médio, que na terça-feira jogou a segunda parte da partida contra o Gil Vicente, da Liga Revelação, mostra-se identificado com a cultura do FC Famalicão.

Desde que chegou, em agosto deste ano, «todo o plantel me ajudou». A lesão «foi um pequeno contratempo», mas está «pronto para os jogos».

O internacional sub-19 por Espanha antecipa que a partida da décima jornada, na Choupana, «será difícil, mas com o trabalho que fizemos durante a semana, esperamos vencer». No entanto, recorda, que o Famalicão já não vence este adversário, na condição de visitante, há muitos anos.

Deseja, e espera, poder jogar esta partida da décima jornada da I Liga e caso não se concretize o desejo «tenho de continuar a trabalhar, com a certeza que um dia chegarei lá».

Gonzalo Pastor considera que só com o trabalho coletivo é possível «chegar mais longe», focando que o projeto do clube, de dar destaque e palco à juventude, é positivo para a sua carreira. Fala, aliás, de «um benefício para todos quando o clube aposta nos jovens». Por outro lado, afiança que o FC Famalicão «tem um estilo que se adapta muito às minhas características. Somos uma equipa jovem, jogamos muito bem com a bola no pé e revejo-me neste estilo. Seria muito bonito começar a jogar regularmente e ir à seleção», concluiu o jovem que quer chegar ao mais alto patamar da seleção espanhola.