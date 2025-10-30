Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: «Esperamos vencer este jogo»

Já recuperado de uma entorse no joelho, Gonzalo Pastor antecipou a partida deste sábado, na Madeira, diante do Nacional.

O jovem médio, que na terça-feira jogou a segunda parte da partida contra o Gil Vicente, da Liga Revelação, mostra-se identificado com a cultura do FC Famalicão.

Desde que chegou, em agosto deste ano, «todo o plantel me ajudou». A lesão «foi um pequeno contratempo», mas está «pronto para os jogos».

O internacional sub-19 por Espanha antecipa que a partida da décima jornada, na Choupana, «será difícil, mas com o trabalho que fizemos durante a semana, esperamos vencer». No entanto, recorda, que o Famalicão já não vence este adversário, na condição de visitante, há muitos anos.

Deseja, e espera, poder jogar esta partida da décima jornada da I Liga e caso não se concretize o desejo «tenho de continuar a trabalhar, com a certeza que um dia chegarei lá».

Gonzalo Pastor considera que só com o trabalho coletivo é possível «chegar mais longe», focando que o projeto do clube, de dar destaque e palco à juventude, é positivo para a sua carreira. Fala, aliás, de «um benefício para todos quando o clube aposta nos jovens». Por outro lado, afiança que o FC Famalicão «tem um estilo que se adapta muito às minhas características. Somos uma equipa jovem, jogamos muito bem com a bola no pé e revejo-me neste estilo. Seria muito bonito começar a jogar regularmente e ir à seleção», concluiu o jovem que quer chegar ao mais alto patamar da seleção espanhola.

Deixe um comentário

Proteção Civil faz alerta: Perigo de cheias e inundações a partir das 00h

Devido ao agravamento do estado do tempo, a Proteção Civil emitiu um alerta para o perigo de cheias e inundações nas próximas horas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o distrito de Braga sob aviso laranja, prevendo períodos de chuva forte entre a meia-noite e as seis da manhã desta sexta-feira.

A Proteção Civil aconselha os cidadãos a tomar precauções: fixar bem estruturas temporárias, limpar sistemas de drenagem de águas pluviais e evitar deslocações por zonas propensas a inundações.

Famalicão: Os pelouros de cada vereador para o ciclo autárquico 2025/2029

Na tarde desta quarta-feira, Mário Passos apresentou a sua equipa e a distribuição dos pelouros.

O presidente do Município mantém o pelouro da Habitação, assim como o pelouro do Planeamento e Gestão Urbanística. Neste mandato, Mário Passos chama a si o Ambiente e Neutralidade Carbónica e o Envelhecimento Ativo. Assume, ainda, as áreas do Planeamento Estratégico, Recursos Humanos, Gestão Financeira, Obras Municipais, Governança Municipal e Inteligência Urbana.

Hélder Pereira acumula os Assuntos Jurídicos, da Segurança e da Fiscalização com o novo pelouro das Infraestruturas Ambientais e Gestão de Resíduos.

Susana Pereira, novo rosto no executivo, assume a Cultura, a Solidariedade Social, o Desenvolvimento Integrado, o Voluntariado e a Igualdade e Integração.

Os pelouros das Freguesias, dos Transportes Públicos e Mobilidade, dos Mercados e Feiras, do Turismo e da Juventude passam a estar sob a alçada de Augusto Lima, que mantém a Economia e Empreendedorismo e Ciência e Tecnologia.

Pedro Oliveira continua com o Desporto e o Associativismo e assume as pastas da Educação e da Saúde.

Vânia Marçal, outro novo rosto governação municipal, fica com a Proteção Civil, Espaços Verdes e Floresta, Gestão e Manutenção de Equipamentos, Gestão do Espaço Público e Bem-Estar Animal.

Famalicão: Consultas gratuitas de psico-oncologia já chegaram a mais 300 famalicenses

Mais 300 consultas gratuitas de psicologia a doentes oncológicos e a familiares diretos foram garantidas, nos últimos dois anos, pela Câmara Municipal. Este serviço resulta de um protocolo estabelecido no final de 2023 com o Núcleo Regional Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, permitindo que doentes e familiares não enfrentem sozinhos os desafios inerentes ao percurso oncológico. As consultas decorrem nos Serviços Municipais de Saúde, nos Paços do Concelho, e as marcações devem ser requeridas pelo telefone 252 320 900 ou do email saude@famalicao.pt.

Trata-se de um espaço «seguro e de confiança, onde os pacientes podem expressar as suas dúvidas, medos e vulnerabilidades, contando com o apoio de profissionais que os ajudam a compreender e a gerir as emoções associadas à doença», garante Flávia Sousa. A psicóloga da Unidade de Psico-Oncologia da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte nota que «as consultas são importantes em todas as fases do percurso oncológico» e que o principal objetivo é a promoção e adaptação à doença «e melhorar a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias».

O apoio, destinado a todos os que manifestem dificuldades de natureza psicoemocional em qualquer fase do percurso da doença, inclusive em situações de luto, passa pela gestão das emoções, medos e preocupações, pela ajuda na tomada de decisões informadas ao longo do processo de tratamento, pela gestão do stress, ansiedade e depressão.

O cancro é uma das doenças com maior incidência em Portugal, estando associado a implicações a nível físico, psicológico e social. O mês de outubro é dedicado à sensibilização e consciencialização do cancro da mama e que esta quinta-feira, 30 de outubro, se assinala o Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama.

Famalicão: Riba d´Ave visita o FC Porto

No próximo sábado joga-se a quarta jornada do principal campeonato nacional de hóquei em patins. O Riba d´Ave HC visita, às 17 horas, o reduto do FC Porto.

A equipa de Jorge Ferreira soma duas vitórias e uma derrota, totalizando seis pontos contra apenas três do conjunto portista.

Na última jornada, os ribadavenses venceram, 3-0, o Turquel, enquanto que o Porto foi derrotado, 4-2, pelo Benfica.

Famalicão: Riba d´Ave HC, FAC e FC Famalicão nomeados para a Gala do Desporto

Já é conhecida a lista final dos nomeados para a décima Gala do Desporto de Famalicão que acontece na noite de 9 de novembro, no Pavilhão Municipal, a partir das 21 horas.

Para a Associação/Clube Desportivo do Ano estão designados o Riba de Ave Hóquei Clube, Famalicense Atlético Clube e o Futebol Clube de Famalicão (futsal). Para Dirigente do Ano estão nomeados Mário Oliveira (Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis A2D), Carlos Castro (Famalicense Atlético Clube), Júlio Coutinho (Futebol Clube de Famalicão).

Hugo Azevedo (Seleção Nacional de Hóquei em Patins), Juan Garcia (Famalicense Atlético Clube) e Bárbara Ribeiro (Apolo Famalicão) competem pela consagração de Treinador do Ano.

Quanto às revelações, no plano feminino estão indicadas Ana Cunha (Sporting Clube de Braga), Gabriela Teixeira (Academia Gindança) e Victória Leite (Sporting Clube de Braga); em masculinos, José Ribeiro (Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco / Papa Léguas de Famalicão), Gonçalo Costa (Efapel / Guilhabreu) e Tiago Pereira (Sport Lisboa e Benfica)

João Pinheiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão) está nomeado para Árbitro do Ano, na companhia de Patrícia Carneiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão) e Paulo Fernandes (Federação Portuguesa de Basquetebol)

Para o Evento Desportivo do Ano (votação online) estão os XV Jogos do Eixo Atlântico (Associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular), Famalicão Dança 2024 (Academia Gindança) e a Meia Maratona de Famalicão 2024 (Runporto). Este é único prémio do júri selecionado pelo público. A votação pública estará disponível brevemente e pode ser feita até às 24h00 do dia 6 de novembro (quinta-feira), em www.famalicaodesportivo.pt .

Para além do galardão do júri nas várias categorias, na sessão serão protagonistas os atletas, treinadores, dirigentes e clubes que se destacaram na última época desportiva. Serão homenageados 249 atletas e 12 treinadores famalicenses pelos títulos nacionais e internacionais conquistados na época desportiva 2024 e 2024/2025, em dezenas de modalidades desportivas.

A X Gala do Desporto terá transmissão em direto, através do Facebook da autarquia famalicense (www.facebook.pt/municipiodevnfamalicao) ou acedendo à página www.famalicao.pt.

Recorde-se que na 9ª edição da Gala do Desporto foram homenageados 215 atletas, técnicos, associações, clubes e dirigentes desportivos, pelos títulos nacionais e internacionais alcançados em 34 modalidades desportivas na época 2023 e 2023/2024. Na edição passada o “Prémio Excelência” foi entregue à AFSA – Associação de Futebol de Salão Amador de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Casperrr atua esta sexta-feira na Casa do Artista Amador

A Casa do Artista Amador, no Louro, abre as portas à banda de Casperrr, esta sexta-feira, às 21h30, para aquela que promete ser uma performance arrepiante. No seu primeiro concerto no norte de Portugal, vai ser apresentada muita música nova. A entrada tem um custo de 3 euros.

Aos 20 anos, Casperrr tem-se vindo a destacar com artista alternativo no panorama nacional. Até agora o seu catálogo, que oscila entre emo, trap, shoegaze e rock alternativo, conta com mais de 2,5 milhões de streams.

Em 2025 está a construir um novo capítulo na carreira, colaborando com produtores e artistas portugueses e explorando sonoridades mais experimentais dentro de uma base de rock centrada numa dinâmica de banda.

Já com experiência na escrita, gravação e performance, Casperrr lançou o primeiro single desta nova fase “You lose your beauty”, escrita e produzida em colaboração com Rykord.