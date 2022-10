Famalicão: FAC goleado e Riba d’Ave vence

Uma jovem, com 22 anos, foi hospitalizada na madrugada deste sábado, depois de ter sido atropelada, na zona industrial de Vilarinho das Cambas.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o acidente deu-se cerca das 00h30, durante mais um alegado encontro informal de aficionados por demonstrações de perícia automóvel, na Rua do Progresso.

A vítima, foi encaminhada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.

A GNR foi acionada para o local.