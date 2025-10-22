Famalicão: Feiras de sopas em Cabeçudos

No próximo dia 8 de novembro, a partir das 19 horas, o salão paroquial de Cabeçudos recebe a Feira das Sopas.

Trata-se de uma iniciativa do agrupamento de escuteiros, cuja entrada tem um custo de 5 euros com direito a cinco sopas diferentes.

Também haverá bifanas, panados e rojões e serviço de take-away.