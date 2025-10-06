Famalicão: Formação com três vitórias e uma derrota

No passado fim de semana jogou-se mais uma jornada dos diferentes campeonatos nacionais dos escalões de formação.

Nos sub-19, o Famalicão venceu, 1-2, em casa do Rio Ave, como golos de Simão Neto e Telmo Alves; os sub-17, na receção à AD Sanjoanense, venceram por 3-0. Eduardo Martins, Filipe Magalhães e Wagner Barros foram os autores dos golos.

A equipa sub-16 também venceu o Rio Ave, 2-0, com golos de Nuno Miguel e Miguel Magalhães; a única derrota (1-2) aconteceu, também com o Rio Ave. Nesta partida o tento famalicense resultou de um autogolo.

Na classificação, com 9 jornadas, os sub-19 são terceiros, com 18 pontos; na próxima jornada, a 19 de outubro, recebe o Gil Vicente.

Os sub-17, em 8 jornadas, somam 13 pontos e ocupam o terceiro lugar; na próxima jornada, no dia 19 de outubro, visita o Tondela.

A equipa sub-15 soma seis pontos em seis jogos; no próximo sábado visita o líder FC Porto.

Nas quatro partidas disputadas na 2.ª divisão, os sub-16 lideram com pleno de vitórias e 12 pontos; na próxima jornada, domingo, visita o Boavista.