Famalicão: GD Joane vence Supertaça da AF Braga

Só na marcação das grandes penalidades ficou definido o vencedor da Supertaça da AF Braga, o GD Joane. Nos 90 minutos, houve uma igualdade a um golo; no prolongamento nada se alterou e só nos penáltis os joanenses fizeram a diferença, 3-2, e conquistaram o troféu.

Depois de, na época passada, vencer a Pró Nacional e consequentemente subir ao Campeonato de Portugal; do título de Campeão do Minho e, agora, a Supertaça, a equipa de Duarte Nuno está a ter um início de época muito auspicioso.

Na noite desta quarta-feira, no recinto do Santa Eulália de Vizela, no tempo regulamentar o Joane chegou ao golo, de grande penalidade, à entrada dos últimos dez minutos do encontro. O tento de Danny parecia determinar o vencedor mas, num ápice, também de grande penalidade, o Vieira empatou… mas só na recarga do lance, por Tiga.

Seguiu-se, então, o prolongamento. Apesar do cansaço evidente, os jogadores das duas equipas tentaram resolver a questão sem recorrerem às grandes penalidades, mas as investidas esbarraram sempre no bom desempenho dos guarda redes que levaram a decisão para as grandes penalidades.

Registo, ainda, para Tânia Patrão, a árbitra do encontro, que escreveu uma nova página na história da AF Braga, sendo a primeira mulher a arbitrar uma final distrital da associação.