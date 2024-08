Famalicão: Hoje há recolha de lixo em todo o concelho

Os trabalhadores da CP – Comboios de Portugal mantêm a greve às horas extraordinárias, que hoje se estende a todo o dia. A greve, iniciada a 9 de agosto, está prevista terminar a 31 deste mês e tem como principal motivo a revisão das carreiras dos trabalhadores.

Apesar da CP ter alcançado um acordo com 11 sindicatos no mês passado, ainda há duas organizações sindicais que se mantêm em desacordo com as condições propostas. Estas divergências continuam a ser o foco das reivindicações, o que tem levado à continuidade das ações de protesto.

A paralisação afeta principalmente o serviço de comboios em horários fora do expediente normal, mas a greve de hoje, que se estende ao longo de todo o dia, poderá ter um impacto mais amplo, dificultando as deslocações dos passageiros em várias linhas. A CP tem apelado à compreensão dos utentes e recomenda que verifiquem os horários antes de viajar.