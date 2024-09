Famalicão: Homem detido por conduzir alcoolizado

Lixo nas margens do rio em Riba d’Ave: Junta formaliza queixa e responde a acusações

A Junta de Freguesia de Riba d’Ave emitiu um comunicado em reação à denúncia da coligação Mais Ação Mais Riba d’Ave, que apontava para a deposição de detritos junto ao rio Ave. No texto, publicado nas redes sociais, o executivo local repudia as acusações, alegando desconhecer os responsáveis pelo crime ambiental.

Após apurar junto da Câmara Municipal de Famalicão, tudo indica que a deposição de entulho em causa poderá ser da responsabilidade do empreiteiro encarregado das obras na rotunda do Trabalhador Têxtil. Além disso, a junta de Riba d’Ave afirma que existem outros restos de obra no local que podem ter outra origem.

O executivo afirma já ter formalizado queixa junto das autoridades competentes, nomeadamente o SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, e compromete-se a cooperar para garantir que os responsáveis sejam identificados e sancionados.